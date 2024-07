L'IA de Meta sera disponible en août sur les Quest 3

De l'IA pour les Meta Quest

L'IA est une force motrice de nos produits grand public depuis le début, et les innovations récentes en matière d'IA générative ont contribué à accélérer les éléments clés de notre vision de la prochaine grande vague d'informatique orientée vers l'humain. Les grands modèles de langage permettent de créer de puissants assistants virtuels qui deviennent encore plus utiles lorsqu'ils sont intégrés à des appareils portables tels que les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta et, bientôt, Quest. Et à mesure que la technologie continue de progresser, nous serons en mesure d’améliorer l’expérience au fil du temps grâce à des mises à jour logicielles régulières.



Des millions de personnes ont déjà essayé Meta AI via Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, le Web et les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta, et nous sommes ravis de son arrivée sur le Quest 3. Il est encore tôt et d'autres fonctionnalités sont à venir. Nous avons hâte de voir comment vous utiliserez Meta AI dans votre casque, et nous aurons bientôt d'autres mises à jour à partager.

Dès le mois prochain sur le Quest 3, mais pas chez nous

Meta se fend d' un billet de blog afin d'annoncer officiellementqui pourra mettre à profit ses caméras afin d'analyser des objets et l'environnement du porteur. A la manière de ce qui est déjà proposé sur les Ray-Ban conçues en partenariat avec Meta, il sera possible de demander à l'IA de vous indiquer quelle sera la meilleure tenue à porter pour accompagner une chemise, de traduire des textes, ou encore de poser des questions à l'assistant boosté à l'IA.Ce dernier point est intéressant puisqu'il implique que l'IA sera également disponible sur les casques des constructeurs tiers utilisant le système, comme les modèles d'Asus Republic of Gamers et Lenovo qui ont déjà été annoncés.Meta précise que son IA sera disponible sur le Quest 3 (les modèles de générations précédentes n'y auront pas droit) via les fonctionnalités expérimentales et que