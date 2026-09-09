AirPods 5 : enfin l'ANC pour tous, voici les nouveautés !

AirPods 5

Un ANC nettement amélioré

Autonomie et tarif

Cupertino a remis le nez dans ses plans afin de revoir les AirPods en profondeur pour cette nouvelle génération. Les AirPods 5 profitent d'une nouvelle architecture interne et une gestion du rendu audio repensée., notamment grâce à une nouvelle génération d'égalisation logicielle. Ces efforts s'accompagnent d'un changement majeur pour cette gamme. Contrairement aux AirPods 4 qui étaient proposés avec ou sans ANC,(ANC), une fonction fort utile et agréable une fois qu'on y a goûté.Non seulement, l'ANC est désormais disponible de série, maisselon Apple bien entendu (nous vérifierons cela dès réception de nos exemplaires, restez connectés). De plus, Cupertino modifie le comportement de ses écouteurs en optimisant le mode Audio Adaptatif capable de basculer automatiquement entre la réduction de bruit (ANC) et le mode transparent selon le niveau de bruit de votre environnement. Les AirPods 5 sont certifiés IP57, ce qui permettra aux sportifs de ne pas craindre pour leurs chers écouteurs.Les AirPods 5 disposent de la fonction traduction en direct et proposent une autonomie de 4 heures avec ANC activé, et jusqu'à 20 heures grâce au boitier de charge. Si l'ANC est de série, Apple propose toujours des modèles d'AirPods, le premier vaut 149 euros, et le second ajoute 1 heure d'autonomie supplémentaire, la charge sans fil et la gestion du volume sur la tige, le tout pour 169 euros.