macOS Tahoe 26.7 confirme les AirPods avec capteurs IR

Qu’en penser ?



Installer des capteurs IR sur des AirPods peut sembler assez étrange au premier abord, mais le concept prend davantage de sens avec Visual Intelligence. Siri disposerait ainsi en permanence d’informations visuelles sur ce qui entoure l’utilisateur, transformant les écouteurs en véritable extension de l’iPhone. Parmi les questions en suspend, on trouve celle de la confidentialité d’un appareil susceptible d’observer son environnement lorsqu’il est porté. Mais avec une démonstration déjà présente dans macOS 26.7 RC, une présentation dès la keynote de septembre paraît désormais particulièrement crédible.