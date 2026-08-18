macOS Tahoe 26.7 confirme les AirPods avec capteurs IR
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait profiter de sa keynote de septembre pour dévoiler des AirPods d’un nouveau genre. Après iOS 27, des éléments découverts dans la Release Candidate de macOS Tahoe 26.7 montrent des écouteurs équipés de caméras et capables d’utiliser Visual Intelligence. Une évolution importante qui permettrait à Siri d’analyser l’environnement de l’utilisateur sans avoir à sortir son iPhone.
Dans la grande salve logicielle d'hier soir, MacRumors a repéré dans la RC de macOS Tahoe 26.7 une vidéo de démonstration consacrée à des AirPods équipés de capteurs IR (les fameuses
La séquence montre un utilisateur tenant un livre devant lui afin que les écouteurs puissent en identifier le titre. Visual Intelligence analyse alors ce qui se trouve dans son champ de vision et Siri peut ensuite répondre à une question ou conserver l’information pour plus tard.
On comprend bien que Visual Intelligence peut ainsi observer en permanence l’environnement de l’utilisateur, sans nécessiter la caméra de l’iPhone. Apple a même anticipé un problème assez concret. De même dans les indications, si des cheveux viennent masquer les AirPods, le système pourra afficher une alerte demandant de les dégager afin d’obtenir des informations plus précises sur l’environnement.
Ces mystérieux AirPods apparaissent sous le nom de code B790 dans macOS 26.7. Ce dernier n’est pas totalement inconnu puisqu’il avait déjà été évoqué il y a quelques temps par Mark Gurman. Le journaliste indiquait qu’Apple pourrait commercialiser des AirPods équipés de capteurs IR dès cette année, avec un lancement potentiellement prévu en septembre.
Nos confrères US ont également découvert plusieurs autres références au B790 dans le système, notamment la mention d’un flux (
Un détail vient toutefois compliquer légèrement les choses. Apple travaillerait parallèlement sur un autre modèle équipé de capteurs, connu sous le nom de code B798. Toujours selon Bloomberg, celui-ci ne serait pas attendu avant 2027. Les deux projets pourraient donc correspondre à des produits différents ou à des technologies plus avancées sur la seconde génération.
Installer des capteurs IR sur des AirPods peut sembler assez étrange au premier abord, mais le concept prend davantage de sens avec Visual Intelligence. Siri disposerait ainsi en permanence d’informations visuelles sur ce qui entoure l’utilisateur, transformant les écouteurs en véritable extension de l’iPhone. Parmi les questions en suspend, on trouve celle de la confidentialité d’un appareil susceptible d’observer son environnement lorsqu’il est porté. Mais avec une démonstration déjà présente dans macOS 26.7 RC, une présentation dès la keynote de septembre paraît désormais particulièrement crédible.
DES AIRPODS CAPABLES DE VOIR CE QUI VOUS ENTOURE
Dans la grande salve logicielle d'hier soir, MacRumors a repéré dans la RC de macOS Tahoe 26.7 une vidéo de démonstration consacrée à des AirPods équipés de capteurs IR (les fameuses
camerasen VO qui ne filment pas vraiment).
La séquence montre un utilisateur tenant un livre devant lui afin que les écouteurs puissent en identifier le titre. Visual Intelligence analyse alors ce qui se trouve dans son champ de vision et Siri peut ensuite répondre à une question ou conserver l’information pour plus tard.
On comprend bien que Visual Intelligence peut ainsi observer en permanence l’environnement de l’utilisateur, sans nécessiter la caméra de l’iPhone. Apple a même anticipé un problème assez concret. De même dans les indications, si des cheveux viennent masquer les AirPods, le système pourra afficher une alerte demandant de les dégager afin d’obtenir des informations plus précises sur l’environnement.
DEUX MODÈLES D’AIRPODS AVEC CAPTEURS IR ?
Ces mystérieux AirPods apparaissent sous le nom de code B790 dans macOS 26.7. Ce dernier n’est pas totalement inconnu puisqu’il avait déjà été évoqué il y a quelques temps par Mark Gurman. Le journaliste indiquait qu’Apple pourrait commercialiser des AirPods équipés de capteurs IR dès cette année, avec un lancement potentiellement prévu en septembre.
Nos confrères US ont également découvert plusieurs autres références au B790 dans le système, notamment la mention d’un flux (
image stream), qui semble correspondre au flux d’images nécessaire au fonctionnement de Visual Intelligence. La présence d’une véritable vidéo de démonstration dans une Release Candidate est évidemment un indice supplémentaire laissant penser que le produit est désormais très avancé.
Un détail vient toutefois compliquer légèrement les choses. Apple travaillerait parallèlement sur un autre modèle équipé de capteurs, connu sous le nom de code B798. Toujours selon Bloomberg, celui-ci ne serait pas attendu avant 2027. Les deux projets pourraient donc correspondre à des produits différents ou à des technologies plus avancées sur la seconde génération.
Qu’en penser ?
Installer des capteurs IR sur des AirPods peut sembler assez étrange au premier abord, mais le concept prend davantage de sens avec Visual Intelligence. Siri disposerait ainsi en permanence d’informations visuelles sur ce qui entoure l’utilisateur, transformant les écouteurs en véritable extension de l’iPhone. Parmi les questions en suspend, on trouve celle de la confidentialité d’un appareil susceptible d’observer son environnement lorsqu’il est porté. Mais avec une démonstration déjà présente dans macOS 26.7 RC, une présentation dès la keynote de septembre paraît désormais particulièrement crédible.