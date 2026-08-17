Test du Nank Runner Diver2 Pro : un sérieux concurrent des Shokz pour courir et nager
Par Laurence - Publié le
Les casques à conduction osseuse se sont imposés comme une référence chez les sportifs. Que ce soit pour courir, faire du vélo ou nager, ils permettent d’écouter sa musique tout en restant attentif à son environnement. Forcément, j’étais curieuse de découvrir ce que proposait Nank avec son nouveau Runner Diver2 Pro. Ce modèle promet une conception ouverte, une étanchéité IP69, un lecteur MP3 intégré de 32 Go, le Bluetooth 5.4 et une réduction du bruit du vent. Bref, que réserve le saut dans le grand bassin ?
Le Runner Diver2 Pro est livré avec quelques accessoires. On retrouve bien sûr le casque, un câble de recharge magnétique spécifique (bonne surprise, c'est le même que l'enregistreur Plaud), plusieurs bouchons d’oreilles en silicone pour la natation, un lien en silicone pour ajuster le casque ainsi que la documentation.
Disponible uniquement en gris anthracite, le casque bénéficie de finitions robustes mais soignées. On sent que Nank vise clairement les sportifs qui utiliseront leur casque aussi bien en salle que sous la pluie ou à la piscine. Je regrette toutefois l'absence de housse de protection.
Difficile de révolutionner le design d’un casque à conduction osseuse, tant le format est désormais bien établi. Le Runner Diver2 Pro reprend donc une architecture assez classique avec deux transducteurs placés devant les oreilles et un arceau qui passe derrière la tête.
Il dispose de trois boutons physiques alignés. Celui du centre est polyvalent, il sert de bouton OFF/ON (appui prolongé), de switch entre les modes MP3 et Bluetooth (3 appuis successifs), de shuffle ou de pause (un appui court). Les deux autres boutons
La structure en alliage de titane apporte une très bonne souplesse, tout en assurant un maintien assez ferme. On peut le tordre dans tous les sens, il reste à voir ce que cela donne à l'usage.
Dans l’eau, je n’ai rencontré aucun problème particulier. Pour ma part, je mets les écouteurs par-dessus le bonnet (avec un seul bonnet) en les positionnant au-dessus de la bosse de mon chignon et en les coinçant sous la double lanière de mes lunettes. On peut aussi les porter bas sur la nuque en coinçant les écouteurs sous le bonnet, mais dans ces conditions vous risquez d'avoir de l'eau dans les oreilles (et les petits bouchons fournis avec peuvent se révéler très utiles pour ceux que cela dérange).
Même lors des virages, des culbutes, des séances avec palmes ou des longueurs effectuées en profondeur, le Runner Diver2 Pro n’a jamais bougé au point de risquer de se détacher. Je le trouve d’ailleurs un peu plus serré que certains modèles concurrents, une sensation qui peut se faire sentir au départ, mais qui contribue aussi à un bon maintien dans l’eau.
Sur terre et en mouvement, le casque reste parfaitement en place pendant la randonnée ou la course, même lors des accélérations ou des changements de direction. On peut utiliser la petite lanière fournie pour serrer encore davantage, mais je n'en ai pas eu besoin.
Autre particularité très intéressante au niveau de l’ajustement : la partie coudée située au niveau de chaque écouteur est articulée. Elle permet de faire varier leur angle sur une amplitude de 35°, afin de positionner plus précisément les transducteurs. Ce système est vraiment pratique pour adapter le casque à la morphologie de chacun, mais aussi pour ajuster indépendamment chaque côté, nos deux oreilles n’étant pas forcément parfaitement symétriques.
Avec ses 32 grammes seulement, le Runner Diver2 Pro sait rapidement se faire oublier, même lors des séances prolongées. Comme toujours avec la conduction osseuse, les oreilles restent entièrement dégagées, ce qui participe largement au confort général. On évite ainsi la sensation d’oreilles bouchées que peuvent provoquer les écouteurs intra-auriculaires, tout en conservant une meilleure perception de son environnement.
Pendant longtemps, les casques à conduction osseuse ont surtout été choisis pour leur côté pratique plutôt que pour leur qualité sonore. Les choses ont évolué depuis, et le Runner Diver2 Pro fait partie des modèles les plus convaincants que j’ai pu essayer. Les voix sont particulièrement claires, les médiums bien présents et les basses plus généreuses que sur les premières générations de casques à conduction osseuse. Bien sûr, on reste loin du rendu d’un bon casque circum-auriculaire ou même d’écouteurs intra haut de gamme, mais ce n’est pas vraiment leur vocation.
Pour courir ou faire du vélo, le résultat est largement suffisant pour profiter de ses playlists ou de ses podcasts. Nank annonce également un traitement destiné à réduire le bruit du vent. Dans les faits, il limite effectivement certaines turbulences lors des sorties en extérieur avec de bonnes rafales, même si le phénomène ne disparaît pas totalement.
En revanche, au niveau de la qualité d'appel, je n'ai pas trouvé cela très confortable, mes interlocuteurs m'ont indiqué entendre la différence entre des appels passés avec d'autres écouteurs (AirPods, OpenDots Air par exemple), mais c'est souvent le propre des casques de sport à conduction osseuse.
C’est probablement sur ce point que le Runner Diver2 Pro se distingue : c'est un casque pour le sport ! Grâce à sa conception ouverte, on reste parfaitement conscient de ce qui se passe autour de soi. En ville, on continue d’entendre les voitures, les vélos ou les piétons. Pour moi, c’est toujours l’un des principaux avantages de cette technologie, notamment lorsque l’on court en extérieur.
Le casque bénéficie également d’une certification IP69, un niveau particulièrement élevé même pour un casque de piscine. D'ailleurs, on peut l'utiliser en pleine mer sans souci. Rappelons que l'indice IP69 (ou IP69K) est la norme d'étanchéité la plus élevée du marché. Elle garantit qu'un appareil est totalement hermétique à la poussière (chiffre 6) et qu'il résiste aux lavages à haute pression et à très haute température, comme les jets d'eau chaude jusqu'à 80° C (chiffre 9). Cela lui permet d’être utilisé sans aucune inquiétude dans n'importe quel élément liquide.
Les nageurs apprécieront la présence d’un véritable lecteur MP3 intégré de 32 Go. Comme souvent, le Bluetooth ne fonctionne pas sous l’eau en raison des propriétés physiques de celle-ci. Le stockage interne devient donc indispensable pour écouter sa musique pendant les entraînements. Avec 32 Go, il est possible de stocker plusieurs milliers de morceaux ou de nombreux podcasts, largement de quoi accompagner plusieurs semaines d’entraînement sans refaire de transfert. En revanche, il faudra se contenter de les écouter à la suite ou via la fonction Shuffle.
En dehors de la piscine, le Runner Diver2 Pro fonctionne comme un casque Bluetooth classique. La connexion Bluetooth 5.4 est ultra rapide (juste le temps d'entendre le message de connexion) et vraiment très stable. Je n'ai pas rencontré de perte de connexion, bien au contraire.
En effet, durant mes premiers essais en mode MP3, j'ai eu un petit bug : mon casque cherchait constamment à se connecter à mon iPhone (laissé sur le bord du bassin) pendant les 500 premiers mètres de natation. Normalement quand on passe en mode MP3, le Bluetooth se coupe automatiquement. Mais il est probable que la bêta d'iOS 27 soit responsable de ce bug (d'autres écouteurs Bluetooth étant aussi un peu capricieux avec cette version). En pratique, il m'a suffi de me mettre en mode avion et/ou de couper le Bluetooth pour y remédier.
La connexion multipoint est également très pratique au quotidien. Le casque peut rester connecté simultanément à deux appareils, par exemple un iPhone et un MacBook. On peut ainsi passer d’une vidéo à une playlist sans avoir à refaire l’appairage.
Nank annonce jusqu’à 10 heures d’autonomie. Dans la pratique, cette valeur est tout à fait exacte avec un volume d’écoute raisonnable, ce que j'ai pu constater à plusieurs reprises en effectuant des décharges complètes. Cela représente plusieurs séances de sport avant de devoir recharger le casque.
Le système de recharge magnétique reste simple à utiliser, même si j’aurais préféré un port USB-C directement sur le casque. Cela éviterait d’avoir un câble spécifique supplémentaire à transporter. Toutefois, il s'agit curieusement du même port que mon enregistreur Plaud.
Impossible de parler du Runner Diver2 Pro sans évoquer Shokz, qui domine aujourd’hui largement cette catégorie. Le modèle de Nank joue clairement dans la même cour côté hardware. Il offre un excellent maintien, une bonne qualité sonore, un stockage MP3 généreux et une excellente résistance à l’eau (même meilleure que les OpenSwim Pro).
Les habitués des OpenSwim Pro retrouveront rapidement leurs repères (les boutons sont inversés entre les deux modèles). Les deux produits partagent finalement la même philosophie : proposer un casque capable de passer sans difficulté d’une sortie running à une séance de natation (amis triathlètes...).
En revanche, et malgré plusieurs tentatives (y compris au sein de la rédac), Shokz conserve selon moi une légère avance sur la qualité audio globale et surtout sur la maturité de son application ainsi que sur certaines fonctions logicielles. Pour ma part, je n'ai jamais réussi à me connecter à cette dernière En revanche, Nank réussit à proposer une alternative crédible avec un tarif quasiment identique. Le Runner Diver2 Pro mérite donc clairement sa place parmi les meilleurs casques à conduction osseuse actuellement disponibles.
Le Runner Diver2 Pro montre que le marché des casques à conduction osseuse ne se résume plus à un seul constructeur. Nank signe ici un produit particulièrement abouti, pensé avant tout pour les sportifs qui recherchent un casque capable de tout faire : courir, pédaler, nager ou simplement écouter de la musique au quotidien.
J’ai particulièrement apprécié son confort, son excellente tenue sur la tête, sa résistance à l’eau et la présence du lecteur MP3 intégré, toujours indispensable pour les séances de natation. Le Bluetooth 5.4, la connexion multipoint et l’autonomie de 10 heures complètent un ensemble très cohérent.
Tout n’est pas parfait pour autant. La restitution sonore reste naturellement limitée par la technologie de conduction osseuse, et l’écosystème logiciel est encore un peu moins mature que celui de Shokz. J’aurais également aimé retrouver un port USB-C directement intégré au casque afin d’éviter le câble magnétique spécifique, sans parler d'une application accessible.
Malgré ces réserves, le Runner Diver2 Pro constitue une bonne surprise. Si vous cherchez un casque sportif et baroudeur capable de vous accompagner aussi bien dans vos sorties running que dans vos longueurs de piscine ou vos sorties en eau libre (y compris en mer), il mérite clairement d’être sur votre liste.
WHAT’S IN THE BOX ?
Le Runner Diver2 Pro est livré avec quelques accessoires. On retrouve bien sûr le casque, un câble de recharge magnétique spécifique (bonne surprise, c'est le même que l'enregistreur Plaud), plusieurs bouchons d’oreilles en silicone pour la natation, un lien en silicone pour ajuster le casque ainsi que la documentation.
Disponible uniquement en gris anthracite, le casque bénéficie de finitions robustes mais soignées. On sent que Nank vise clairement les sportifs qui utiliseront leur casque aussi bien en salle que sous la pluie ou à la piscine. Je regrette toutefois l'absence de housse de protection.
UN DESIGN RÉUSSI ET TRÈS CONFORTABLE
Difficile de révolutionner le design d’un casque à conduction osseuse, tant le format est désormais bien établi. Le Runner Diver2 Pro reprend donc une architecture assez classique avec deux transducteurs placés devant les oreilles et un arceau qui passe derrière la tête.
Il dispose de trois boutons physiques alignés. Celui du centre est polyvalent, il sert de bouton OFF/ON (appui prolongé), de switch entre les modes MP3 et Bluetooth (3 appuis successifs), de shuffle ou de pause (un appui court). Les deux autres boutons
La structure en alliage de titane apporte une très bonne souplesse, tout en assurant un maintien assez ferme. On peut le tordre dans tous les sens, il reste à voir ce que cela donne à l'usage.
Dans l’eau, je n’ai rencontré aucun problème particulier. Pour ma part, je mets les écouteurs par-dessus le bonnet (avec un seul bonnet) en les positionnant au-dessus de la bosse de mon chignon et en les coinçant sous la double lanière de mes lunettes. On peut aussi les porter bas sur la nuque en coinçant les écouteurs sous le bonnet, mais dans ces conditions vous risquez d'avoir de l'eau dans les oreilles (et les petits bouchons fournis avec peuvent se révéler très utiles pour ceux que cela dérange).
Même lors des virages, des culbutes, des séances avec palmes ou des longueurs effectuées en profondeur, le Runner Diver2 Pro n’a jamais bougé au point de risquer de se détacher. Je le trouve d’ailleurs un peu plus serré que certains modèles concurrents, une sensation qui peut se faire sentir au départ, mais qui contribue aussi à un bon maintien dans l’eau.
Sur terre et en mouvement, le casque reste parfaitement en place pendant la randonnée ou la course, même lors des accélérations ou des changements de direction. On peut utiliser la petite lanière fournie pour serrer encore davantage, mais je n'en ai pas eu besoin.
Autre particularité très intéressante au niveau de l’ajustement : la partie coudée située au niveau de chaque écouteur est articulée. Elle permet de faire varier leur angle sur une amplitude de 35°, afin de positionner plus précisément les transducteurs. Ce système est vraiment pratique pour adapter le casque à la morphologie de chacun, mais aussi pour ajuster indépendamment chaque côté, nos deux oreilles n’étant pas forcément parfaitement symétriques.
Avec ses 32 grammes seulement, le Runner Diver2 Pro sait rapidement se faire oublier, même lors des séances prolongées. Comme toujours avec la conduction osseuse, les oreilles restent entièrement dégagées, ce qui participe largement au confort général. On évite ainsi la sensation d’oreilles bouchées que peuvent provoquer les écouteurs intra-auriculaires, tout en conservant une meilleure perception de son environnement.
UNE QUALITÉ AUDIO EN PROGRÈS
Pendant longtemps, les casques à conduction osseuse ont surtout été choisis pour leur côté pratique plutôt que pour leur qualité sonore. Les choses ont évolué depuis, et le Runner Diver2 Pro fait partie des modèles les plus convaincants que j’ai pu essayer. Les voix sont particulièrement claires, les médiums bien présents et les basses plus généreuses que sur les premières générations de casques à conduction osseuse. Bien sûr, on reste loin du rendu d’un bon casque circum-auriculaire ou même d’écouteurs intra haut de gamme, mais ce n’est pas vraiment leur vocation.
Pour courir ou faire du vélo, le résultat est largement suffisant pour profiter de ses playlists ou de ses podcasts. Nank annonce également un traitement destiné à réduire le bruit du vent. Dans les faits, il limite effectivement certaines turbulences lors des sorties en extérieur avec de bonnes rafales, même si le phénomène ne disparaît pas totalement.
En revanche, au niveau de la qualité d'appel, je n'ai pas trouvé cela très confortable, mes interlocuteurs m'ont indiqué entendre la différence entre des appels passés avec d'autres écouteurs (AirPods, OpenDots Air par exemple), mais c'est souvent le propre des casques de sport à conduction osseuse.
UN CASQUE PENSÉ POUR LES SPORTIFS
C’est probablement sur ce point que le Runner Diver2 Pro se distingue : c'est un casque pour le sport ! Grâce à sa conception ouverte, on reste parfaitement conscient de ce qui se passe autour de soi. En ville, on continue d’entendre les voitures, les vélos ou les piétons. Pour moi, c’est toujours l’un des principaux avantages de cette technologie, notamment lorsque l’on court en extérieur.
Le casque bénéficie également d’une certification IP69, un niveau particulièrement élevé même pour un casque de piscine. D'ailleurs, on peut l'utiliser en pleine mer sans souci. Rappelons que l'indice IP69 (ou IP69K) est la norme d'étanchéité la plus élevée du marché. Elle garantit qu'un appareil est totalement hermétique à la poussière (chiffre 6) et qu'il résiste aux lavages à haute pression et à très haute température, comme les jets d'eau chaude jusqu'à 80° C (chiffre 9). Cela lui permet d’être utilisé sans aucune inquiétude dans n'importe quel élément liquide.
Les nageurs apprécieront la présence d’un véritable lecteur MP3 intégré de 32 Go. Comme souvent, le Bluetooth ne fonctionne pas sous l’eau en raison des propriétés physiques de celle-ci. Le stockage interne devient donc indispensable pour écouter sa musique pendant les entraînements. Avec 32 Go, il est possible de stocker plusieurs milliers de morceaux ou de nombreux podcasts, largement de quoi accompagner plusieurs semaines d’entraînement sans refaire de transfert. En revanche, il faudra se contenter de les écouter à la suite ou via la fonction Shuffle.
BLUETOOTH 5.4 ET CONNEXION MULTIPOINT
En dehors de la piscine, le Runner Diver2 Pro fonctionne comme un casque Bluetooth classique. La connexion Bluetooth 5.4 est ultra rapide (juste le temps d'entendre le message de connexion) et vraiment très stable. Je n'ai pas rencontré de perte de connexion, bien au contraire.
En effet, durant mes premiers essais en mode MP3, j'ai eu un petit bug : mon casque cherchait constamment à se connecter à mon iPhone (laissé sur le bord du bassin) pendant les 500 premiers mètres de natation. Normalement quand on passe en mode MP3, le Bluetooth se coupe automatiquement. Mais il est probable que la bêta d'iOS 27 soit responsable de ce bug (d'autres écouteurs Bluetooth étant aussi un peu capricieux avec cette version). En pratique, il m'a suffi de me mettre en mode avion et/ou de couper le Bluetooth pour y remédier.
La connexion multipoint est également très pratique au quotidien. Le casque peut rester connecté simultanément à deux appareils, par exemple un iPhone et un MacBook. On peut ainsi passer d’une vidéo à une playlist sans avoir à refaire l’appairage.
UNE BELLE AUTONOMIE
Nank annonce jusqu’à 10 heures d’autonomie. Dans la pratique, cette valeur est tout à fait exacte avec un volume d’écoute raisonnable, ce que j'ai pu constater à plusieurs reprises en effectuant des décharges complètes. Cela représente plusieurs séances de sport avant de devoir recharger le casque.
Le système de recharge magnétique reste simple à utiliser, même si j’aurais préféré un port USB-C directement sur le casque. Cela éviterait d’avoir un câble spécifique supplémentaire à transporter. Toutefois, il s'agit curieusement du même port que mon enregistreur Plaud.
FACE AUX SHOKZ, LE MATCH EST OUVERT
Impossible de parler du Runner Diver2 Pro sans évoquer Shokz, qui domine aujourd’hui largement cette catégorie. Le modèle de Nank joue clairement dans la même cour côté hardware. Il offre un excellent maintien, une bonne qualité sonore, un stockage MP3 généreux et une excellente résistance à l’eau (même meilleure que les OpenSwim Pro).
Les habitués des OpenSwim Pro retrouveront rapidement leurs repères (les boutons sont inversés entre les deux modèles). Les deux produits partagent finalement la même philosophie : proposer un casque capable de passer sans difficulté d’une sortie running à une séance de natation (amis triathlètes...).
En revanche, et malgré plusieurs tentatives (y compris au sein de la rédac), Shokz conserve selon moi une légère avance sur la qualité audio globale et surtout sur la maturité de son application ainsi que sur certaines fonctions logicielles. Pour ma part, je n'ai jamais réussi à me connecter à cette dernière En revanche, Nank réussit à proposer une alternative crédible avec un tarif quasiment identique. Le Runner Diver2 Pro mérite donc clairement sa place parmi les meilleurs casques à conduction osseuse actuellement disponibles.
QU’EN PENSER ?
Le Runner Diver2 Pro montre que le marché des casques à conduction osseuse ne se résume plus à un seul constructeur. Nank signe ici un produit particulièrement abouti, pensé avant tout pour les sportifs qui recherchent un casque capable de tout faire : courir, pédaler, nager ou simplement écouter de la musique au quotidien.
J’ai particulièrement apprécié son confort, son excellente tenue sur la tête, sa résistance à l’eau et la présence du lecteur MP3 intégré, toujours indispensable pour les séances de natation. Le Bluetooth 5.4, la connexion multipoint et l’autonomie de 10 heures complètent un ensemble très cohérent.
Tout n’est pas parfait pour autant. La restitution sonore reste naturellement limitée par la technologie de conduction osseuse, et l’écosystème logiciel est encore un peu moins mature que celui de Shokz. J’aurais également aimé retrouver un port USB-C directement intégré au casque afin d’éviter le câble magnétique spécifique, sans parler d'une application accessible.
Malgré ces réserves, le Runner Diver2 Pro constitue une bonne surprise. Si vous cherchez un casque sportif et baroudeur capable de vous accompagner aussi bien dans vos sorties running que dans vos longueurs de piscine ou vos sorties en eau libre (y compris en mer), il mérite clairement d’être sur votre liste.
Le Nank Runner Diver2 Pro est un casque à conduction osseuse particulièrement réussi. Confortable, très résistant, doté d’un lecteur MP3 de 32 Go et d’une excellente autonomie, il s’impose comme une véritable alternative aux références de Shokz. Un modèle que je recommande sans difficulté aux sportifs réguliers, et notamment aux nageurs.