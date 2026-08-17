Test du Nank Runner Diver2 Pro : un sérieux concurrent des Shokz pour courir et nager

WHAT’S IN THE BOX ?

UN DESIGN RÉUSSI ET TRÈS CONFORTABLE

La lumière blue indique le témoin de charge (clignotant en charge, fixe chargé)

Ultra souple !

l'écouteur de gauche est resserré au maximum et inversement pour celui de droite.

UNE QUALITÉ AUDIO EN PROGRÈS

Le micro est à droite

UN CASQUE PENSÉ POUR LES SPORTIFS

BLUETOOTH 5.4 ET CONNEXION MULTIPOINT

Un p'tit côté tête et cou de cygne, vous ne trouvez pas ?

UNE BELLE AUTONOMIE

FACE AUX SHOKZ, LE MATCH EST OUVERT

QU’EN PENSER ?



Le Runner Diver2 Pro montre que le marché des casques à conduction osseuse ne se résume plus à un seul constructeur. Nank signe ici un produit particulièrement abouti, pensé avant tout pour les sportifs qui recherchent un casque capable de tout faire : courir, pédaler, nager ou simplement écouter de la musique au quotidien.



J’ai particulièrement apprécié son confort, son excellente tenue sur la tête, sa résistance à l’eau et la présence du lecteur MP3 intégré, toujours indispensable pour les séances de natation. Le Bluetooth 5.4, la connexion multipoint et l’autonomie de 10 heures complètent un ensemble très cohérent.



Tout n’est pas parfait pour autant. La restitution sonore reste naturellement limitée par la technologie de conduction osseuse, et l’écosystème logiciel est encore un peu moins mature que celui de Shokz. J’aurais également aimé retrouver un port USB-C directement intégré au casque afin d’éviter le câble magnétique spécifique, sans parler d'une application accessible.



Malgré ces réserves, le Runner Diver2 Pro constitue une bonne surprise. Si vous cherchez un casque sportif et baroudeur capable de vous accompagner aussi bien dans vos sorties running que dans vos longueurs de piscine ou vos sorties en eau libre (y compris en mer), il mérite clairement d’être sur votre liste.

Le Nank Runner Diver2 Pro est un casque à conduction osseuse particulièrement réussi. Confortable, très résistant, doté d’un lecteur MP3 de 32 Go et d’une excellente autonomie, il s’impose comme une véritable alternative aux références de Shokz. Un modèle que je recommande sans difficulté aux sportifs réguliers, et notamment aux nageurs.

. On retrouve bien sûr le casque, un câble de recharge magnétique spécifique (bonne surprise, c'est le même que l'enregistreur Plaud), plusieurs bouchons d’oreilles en silicone pour la natation, un lien en silicone pour ajuster le casque ainsi que la documentation.Disponible uniquement en gris anthracite,. On sent que Nank vise clairement les sportifs qui utiliseront leur casque aussi bien en salle que sous la pluie ou à la piscine. Je regrette toutefois l'absence deDifficile de révolutionner le design d’un casque à conduction osseuse, tant le format est désormais bien établi. Le Runner Diver2 Pro reprend doncavec deux transducteurs placés devant les oreilles et un arceau qui passe derrière la tête.Il dispose de. Celui du centre est polyvalent, il sert de bouton OFF/ON (appui prolongé), de switch entre les modes MP3 et Bluetooth (3 appuis successifs), de shuffle ou de pause (un appui court). Les deux autres boutons, tout en assurant un maintien assez ferme. On peut le tordre dans tous les sens, il reste à voir ce que cela donne à l'usage.. Pour ma part, je mets les écouteurs par-dessus le bonnet (avec un seul bonnet) en les positionnant au-dessus de la bosse de mon chignon et en les coinçant sous la double lanière de mes lunettes. On peut aussi les porter bas sur la nuque en coinçant les écouteurs sous le bonnet, mais dans ces conditions vous risquez d'avoir de l'eau dans les oreilles (et les petits bouchons fournis avec peuvent se révéler très utiles pour ceux que cela dérange).Même lors des virages, des culbutes, des séances avec palmes ou des longueurs effectuées en profondeur,. Je le trouve d’ailleurs un peu plus serré que certains modèles concurrents, une sensation qui peut se faire sentir au départ, mais qui contribue aussi à un bon maintien dans l’eau.Sur terre et en mouvement,, même lors des accélérations ou des changements de direction. On peut utiliser la petite lanière fournie pour serrer encore davantage, mais je n'en ai pas eu besoin.: la partie coudée située au niveau de chaque écouteur est articulée. Elle permet de faire varier leur angle sur une amplitude de 35°, afin de positionner plus précisément les transducteurs. Ce système est vraiment pratique pour adapter le casque à la morphologie de chacun, mais aussi pour ajuster indépendamment chaque côté, nos deux oreilles n’étant pas forcément parfaitement symétriques.. Comme toujours avec la conduction osseuse, les oreilles restent entièrement, ce qui participe largement au confort général. On évite ainsi la sensation d’oreilles bouchées que peuvent provoquer les écouteurs intra-auriculaires, tout en conservant une meilleure perception de son environnement.Pendant longtemps, les casques à conduction osseuse ont surtout été choisis pour leur côté pratique plutôt que pour leur qualité sonore. Les choses ont évolué depuis, et le Runner Diver2 Pro fait partie des modèles les plus convaincants que j’ai pu essayer.que sur les premières générations de casques à conduction osseuse. Bien sûr, on reste loin du rendu d’un bon casque circum-auriculaire ou même d’écouteurs intra haut de gamme, mais ce n’est pas vraiment leur vocation.Pour courir ou faire du vélo, le résultat est largement suffisant pour profiter de ses playlists ou de ses podcasts.. Dans les faits, il limite effectivement certaines turbulences lors des sorties en extérieur avec de bonnes rafales, même si le phénomène ne disparaît pas totalement., mes interlocuteurs m'ont indiqué entendre la différence entre des appels passés avec d'autres écouteurs (AirPods, OpenDots Air par exemple), mais c'est souvent le propre des casques de sport à conduction osseuse.Grâce à sa conception ouverte, on reste parfaitement conscient de ce qui se passe autour de soi. En ville, on continue d’entendre les voitures, les vélos ou les piétons. Pour moi, c’est toujours l’un des principaux avantages de cette technologie, notamment lorsque l’on court en extérieur.Le casque bénéficie également d’une, un niveau particulièrement élevé même pour un casque de piscine. D'ailleurs, on peut l'utiliser en pleine mer sans souci. Rappelons que l'indice IP69 (ou IP69K) est. Elle garantit qu'un appareil est totalement hermétique à la poussière (chiffre 6) et qu'il résiste aux lavages à haute pression et à très haute température, comme les jets d'eau chaude jusqu'à 80° C (chiffre 9).Comme souvent, le Bluetooth ne fonctionne pas sous l’eau en raison des propriétés physiques de celle-ci. Le stockage interne devient donc indispensable pour écouter sa musique pendant les entraînements. Avec 32 Go, il est possible de stocker plusieurs milliers de morceaux ou de nombreux podcasts, largement de quoi accompagner plusieurs semaines d’entraînement sans refaire de transfert. En revanche, il faudra se contenter de les écouter à la suite ou via la fonction Shuffle.. La connexion Bluetooth 5.4 est ultra rapide (juste le temps d'entendre le message de connexion) et vraiment très stable. Je n'ai pas rencontré de perte de connexion, bien au contraire.En effet, durant mes premiers essais en mode MP3,(laissé sur le bord du bassin) pendant les 500 premiers mètres de natation. Normalement quand on passe en mode MP3, le Bluetooth se coupe automatiquement. Mais il est probable que la bêta d'iOS 27 soit responsable de ce bug (d'autres écouteurs Bluetooth étant aussi un peu capricieux avec cette version). En pratique, il m'a suffi de me mettre en mode avion et/ou de couper le Bluetooth pour y remédier.. Le casque peut rester connecté simultanément à deux appareils, par exemple un iPhone et un MacBook. On peut ainsi passer d’une vidéo à une playlist sans avoir à refaire l’appairage.Dans la pratique, cette valeur est tout à fait exacte avec un volume d’écoute raisonnable, ce que j'ai pu constater à plusieurs reprises en effectuant des décharges complètes. Cela représente plusieurs séances de sport avant de devoir recharger le casque.Le système de recharge magnétique reste simple à utiliser, même si j’aurais préféré un. Cela éviterait d’avoir un câble spécifique supplémentaire à transporter.. Le modèle de Nank joue clairement dans la même cour côté hardware. Il offre un excellent maintien, une bonne qualité sonore, un stockage MP3 généreux et une excellente résistance à l’eau (même meilleure que les OpenSwim Pro).(les boutons sont inversés entre les deux modèles). Les deux produits partagent finalement la même philosophie : proposer un casque capable de passer sans difficulté d’une sortie running à une séance de natation (amis triathlètes...).En revanche, et malgré plusieurs tentatives (y compris au sein de la rédac),Pour ma part, je n'ai jamais réussi à me connecter à cette dernière En revanche, Nank réussit à proposer une alternative crédible avec un tarif quasiment identique. Le Runner Diver2 Pro mérite donc clairement sa place parmi les meilleurs casques à conduction osseuse actuellement disponibles.