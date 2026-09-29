Nothing Headphone (1) Pro : trois haut-parleurs par oreillette pour 349 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Nothing vient de lancer le Headphone (1) Pro, son premier casque réellement haut de gamme, vendu 349 euros en noir ou en blanc. Trois transducteurs par oreillette, une réduction de bruit à dix micros et un rendu accordé dans un studio londonien mythique : la marque de Carl Pei ne vise plus les curieux, elle vise les références du marché.
Là où les Sony WH-1000XM6, Bose QuietComfort Ultra et autres AirPods Max se contentent d'un seul transducteur par oreillette, Nothing en loge trois : un dynamique de 40 mm pour les basses, un deuxième dédié aux médiums et un tweeter xMEMS à membrane en silicium qui s'occupe des aigus. Chaque haut-parleur travaille sur sa propre plage, ce qui promet des attaques plus propres dans le haut du spectre. La réduction de bruit passe elle de six à dix micros, avec une couverture élargie de 40 %.
L'autre curiosité se cache sur l'oreillette gauche : un petit interrupteur Flat EQ qui coupe d'un coup tout le traitement du son, égaliseur et audio spatial compris. Le rendu devient volontairement neutre, sans la moindre coloration, pour les musiciens et les ingénieurs du son qui veulent entendre leur mix tel quel. L'accord a d'ailleurs été mis au point avec Metropolis Studios, l'endroit où Mark Ronson a produit le Back to Black d'Amy Winehouse. Sauf que pour un usage normal, une courbe parfaitement plate sonne creux, la plupart des oreilles préférant des basses un peu relevées. Ce petit bouton devrait donc rester sur off pour la plupart des gens.
Le Headphone (1) Pro est disponible dès aujourd'hui en France sur la boutique de Nothing et chez les revendeurs habituels. C'est 50 euros de plus que le Headphone (1) de 2025, mais ça reste 100 euros sous le Sony WH-1000XM6 et très loin des 579 euros d'un AirPods Max. Comptez 30 heures d'autonomie avec la réduction de bruit active, 68 heures sans, et cinq minutes de charge suffisent pour récupérer deux heures d'écoute. On retrouve du Bluetooth 6.1, du LDAC, de l'Auracast et un mode filaire en USB-C qui grimpe à 24 bits et 192 kHz. Par contre, avec ses 327 grammes d'aluminium, de titane et de verre, il pèse bien plus lourd que les Sony et les Bose, et son étui rigide ne protège que les oreillettes, arceau à l'air libre, comme la très décriée housse des AirPods Max.
C'est quand même la première fois que Nothing sort un casque qu'on peut comparer aux références sans rougir. Le triple transducteur est un vrai argument technique, le tarif est bien placé, et l'interrupteur studio amusera au moins les curieux, même si tout ça reste à vérifier en conditions réelles. Mais à 349 euros, face à des concurrents qui dépassent tous les 400 euros, ce casque a des arguments.
Mais pourquoi trois haut-parleurs ?
Là où les Sony WH-1000XM6, Bose QuietComfort Ultra et autres AirPods Max se contentent d'un seul transducteur par oreillette, Nothing en loge trois : un dynamique de 40 mm pour les basses, un deuxième dédié aux médiums et un tweeter xMEMS à membrane en silicium qui s'occupe des aigus. Chaque haut-parleur travaille sur sa propre plage, ce qui promet des attaques plus propres dans le haut du spectre. La réduction de bruit passe elle de six à dix micros, avec une couverture élargie de 40 %.
Un interrupteur venu du studio
L'autre curiosité se cache sur l'oreillette gauche : un petit interrupteur Flat EQ qui coupe d'un coup tout le traitement du son, égaliseur et audio spatial compris. Le rendu devient volontairement neutre, sans la moindre coloration, pour les musiciens et les ingénieurs du son qui veulent entendre leur mix tel quel. L'accord a d'ailleurs été mis au point avec Metropolis Studios, l'endroit où Mark Ronson a produit le Back to Black d'Amy Winehouse. Sauf que pour un usage normal, une courbe parfaitement plate sonne creux, la plupart des oreilles préférant des basses un peu relevées. Ce petit bouton devrait donc rester sur off pour la plupart des gens.
349 euros, disponible aujourd'hui
Le Headphone (1) Pro est disponible dès aujourd'hui en France sur la boutique de Nothing et chez les revendeurs habituels. C'est 50 euros de plus que le Headphone (1) de 2025, mais ça reste 100 euros sous le Sony WH-1000XM6 et très loin des 579 euros d'un AirPods Max. Comptez 30 heures d'autonomie avec la réduction de bruit active, 68 heures sans, et cinq minutes de charge suffisent pour récupérer deux heures d'écoute. On retrouve du Bluetooth 6.1, du LDAC, de l'Auracast et un mode filaire en USB-C qui grimpe à 24 bits et 192 kHz. Par contre, avec ses 327 grammes d'aluminium, de titane et de verre, il pèse bien plus lourd que les Sony et les Bose, et son étui rigide ne protège que les oreillettes, arceau à l'air libre, comme la très décriée housse des AirPods Max.
On en dit quoi ?
C'est quand même la première fois que Nothing sort un casque qu'on peut comparer aux références sans rougir. Le triple transducteur est un vrai argument technique, le tarif est bien placé, et l'interrupteur studio amusera au moins les curieux, même si tout ça reste à vérifier en conditions réelles. Mais à 349 euros, face à des concurrents qui dépassent tous les 400 euros, ce casque a des arguments.