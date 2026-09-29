Nothing Headphone (1) Pro : trois haut-parleurs par oreillette pour 349 euros

On en dit quoi ?



C'est quand même la première fois que Nothing sort un casque qu'on peut comparer aux références sans rougir. Le triple transducteur est un vrai argument technique, le tarif est bien placé, et l'interrupteur studio amusera au moins les curieux, même si tout ça reste à vérifier en conditions réelles. Mais à 349 euros, face à des concurrents qui dépassent tous les 400 euros, ce casque a des arguments.