Un planificateur d'itinéraires au top dans l'app MyRenault !

Les derniers Renault Scenic et autres R5 électriques embarquent en effet l'un des meilleurs OS du marché,, bien ficelée et avec une connectivité qui progresse, comme aujourd'hui avec l'app MyRenault. L'idée est de pouvoir anticiper son itinéraire au mieux et de façon le plus optimisé possible.Le vraie nouveauté, c'est surtout de pouvoir. Par exemple, en demandant de ne s'arrêter qu'autour de 15% de batterie, vous gagnez largement en autonomie entre deux bornes et surtout, en vitesse de charge -plus rapide au début qu'à la fin., vous pourrez avoir envie de ne pas descendre en dessous d'une certaine capacité, en fonction des activités sur place.En revanche, il n'est, comme par exemple Ionity : si l'on a un abonnement et le plug&charge, il peut être intéressant de ne pas recharger chez Total, Fastned et les autres.Avec cette application,(BMW, Mercedes...), même s'il manque encore quelques fonctionnalités clef, comme la clef sur smartphone, et les commandes à distances (ouverture du coffre, des fenêtres...) qu'Elon Musk propose depuis des années.