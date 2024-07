L'EX30 est tellement buggé que Volvo est obligé de rembourser ses clients

Des bugs à tous les étages !

façon Tesla

• La porte qui refuse de se déverrouiller

• Le conduite à un pied (1-Pedal) pas toujours opérationnelle

• La lecture de panneaux qui lit ceux destinée aux camions

• Des boutons sur le volant qui ne réagissent pas

J'ai froid aux mains

Volvo accepte de rembourser ses clients

Nous reconnaissons que ce n'est pas ce qu'ils attendent de leur voiture Volvo, et nous nous efforçons d'y remédier le plus rapidement possible avec le minimum de désagréments pour nos clients.

Dans un très petit nombre de cas au Royaume-Uni, des clients ont choisi d'exercer leurs droits de consommateur pour restituer leur voiture. Volvo Cars s'efforce et continue de soutenir ses clients tout au long du processus de possession, et dans l'ensemble, nous continuons d'être encouragés par les retours positifs que nous recevons des propriétaires.

L'avis de Mac4Ever

Pour tout vous dire, j'étais même: voilà encore la preuve, s'il était nécessaire, qu'un essai de quelques jours durant une journée presse n'égalera jamais un véritable test au long cours, nécessaire pour appréhender réellement un véhicule -nous demandons les voituresquand c'est possible.Et du côté de l'écran, ce fut encore plus chaotique, malgré l'intégration d'Android Automotive : le planificateur vous programme(au lieu de 10-20%),Branchez votre smartphone en bluetooth, il se désactivera à chaque démarrage !En réponse,Volvo tente de minimiser la chose, mais l'on sent bien que le constructeur n'a pas eu vraiment le choix :, mais la plupart des clients tentent de faire bonne figure, bon an mal an, attendant fébrilement à chaque mise à jour, que le constructeur se décide à corriger ses bugs.Volvo n'a pas pris le temps nécessaire pour proposer un véhicule digne de son rang, la faute sans doute à une conception 100% chinoise,-et je dis ça sans chauvinisme aucun. La plupart des véhicules chinois essayés jusque là présentaient de nombreux bugs logiciels (citons en vrac MG, Smart, BYD...) et une conduite semi-autonome s'avèrent la plupart du temps médiocre, voire carrément dangereuse.et de proposer des correctifs, ce qui a déjà été fait avec les dernières mise à jour de l'OS. Mais le rythme des update reste assez faible au regard des attentes. Le coup de massue vient de tomber avecsur ce modèle depuis notre essai !