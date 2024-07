La nouvelle voiture du président est-elle enfin électrique ?

Renault très fier de son retour à l'Elysée

La Présidence de la République a choisi le dernier né de la marque Renault sur le segment D, Renault Rafale, comme voiture officielle. Aussi performant qu’efficient, Renault Rafale témoigne du savoir-faire de l’ingénierie Renault. Dessiné par les équipes du centre de design Renault installées à Guyancourt, selon le nouveau langage formel initié par Gilles Vidal, Directeur du design de la marque Renault, Rafale ouvre une nouvelle ère du design de la marque, visionnaire, élégante et audacieuse.



[...]



C’est en 1920, que la Présidence de la République utilise pour la première fois un véhicule de la marque, une Renault 40 CV, qui restera en service jusqu’en 1928. Utilisée par Paul Deschanel, Alexandre Millerand et Gaston Doumergue, cette voiture a marqué le début de l’ère automobile présidentielle. Elle est à l’époque la référence des modèles de luxe Renault. Depuis cette date, pas moins de 12 Présidents de la République choisiront Renault pour leurs déplacements officiels. La dernière de cette longue série, un Renault Espace V, a été à la disposition de l’Elysée en 2016.

Peu d’entreprises symbolisent la France autant que Renault et nous sommes fiers de le prouver une fois de plus en ce 14 juillet.

Un acte manqué ?

Cette année,, largement poussée par l'Europe et la France, n'est-ce pas ? Mais notre cher Président a-t-il vraiment opté pour un véhicule à batterie ?on a vu apparaitre les DS5 (Hollande) et même quelques Peugeot 607 (Sarkozy)., dans pure tradition Citroën. Pas de voiture électrique à l'époque, mais nous étions encore à l'âge de pierre en Europe, en dehors de quelques exceptions comme la Zoé., le nouveau fleuron de la marque, dont le nom ne vient pas de l'avion de Dassault que l'on connait bien, mais d'undu siècle passé.Luca de Meo, patron du groupe, a renchéri de son côté :notamment à cause d'un tarif très salé pour une voiture qui n'offre finalement que des performances très modestes, au regard de la concurrence allemande.. Il faut dire qu'en dehors des nouveaux E-3008 /E-5008, et du nouveau Scenic , l'offre française est encore assez misérable, surtout sur le haut de gamme.... encore une Citroën AMI ! Après tout, l'avenir n'est-il pas aux petits véhicule électrique urbains ? Blague à part, il faut saluer les immenses efforts de Renault ces dernières années, qui a su montrer son