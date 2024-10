Mondial de l'Auto : XPENG présente la P7+

]XPENG et sa vision de la mobilité intelligente

Caractéristiques de la P7+

Innovations technologiques de XPENG

Expansion internationale de XPENG

Avec sa PX7+, XPENG met en avant son utilisation de l’IA, pour améliorer la sécurité et l’expérience de conduite., tout en intégrant des systèmes de mise à jour à distance pour ses fonctionnalités avancées. Cette berline est équipée de technologies d’assistance à la conduite (ADAS), qui, selon XPENG, facilitent la gestion des conditions de conduite complexes.La P7+ se veut innovante. Elle est conçue pour s’adapter aux préférences des conducteurs grâce à l’IA et propose un cockpit intelligent, ainsi que le système visuel AI Hawkeye.. La berline dispose également d’une autonomie optimisée avec une consommation de 11,6 kWh/100 km et une capacité de recharge ultra-rapide via sa plateforme 800V. XPENG continue à investir dans le domaine de la conduite autonome. Son système XNGP, déjà en place en Chine, permet une conduite intelligente sur des routes complexes et non cartographiées., Turing, dédiée à l’IA, utilisée pour ses véhicules, ainsi que pour des projets de robotique et de voitures volantes. Cette puce alimente plusieurs de ses technologies, y compris les systèmes d’aide à la conduite autonomes.XPENG poursuit son expansion en Europe , où la P7+, ainsi que d’autres modèles, sont disponibles dans plusieurs pays. Depuis 2021,et dans d’autres marchés européens. L’entreprise prévoit de s’étendre dans 60 marchés d’ici 2025, pour consolider sa position dans le secteur des véhicules électriques intelligents.XPENG utilise l’IA pour améliorer ses modèles,, notamment à travers cette P7+ dévoilée à Paris.