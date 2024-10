Mondial de l’Auto : voilà l’Audi Q6 en version Sportback, et la magnifique A6 (vidéo)

Un design sportif et dynamique

L’Audi Q6 Sportback e-tron se distingue par sa ligne de toit plongeante et sa silhouette coupé.Bien que la longueur reste inchangée par rapport au Q6 classique, l’arrière du véhicule, avec sa lunette inclinée et son becquet, donne une allure vraiment très sportive. En revanche, ce design réduit légèrement le volume du coffre, passant de 526 à 511 litres.Tout comme la version classique, le Q6 Sportback e-tron repose sur la plateforme Premium Platform Electric (PPE) d’Audi.. La version SQ6, avec ses 489 chevaux, se distingue par une accélération de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes, tout en conservant une vitesse maximale limitée à 210 km/h. Ce Sportback gagne quelques kilomètres d’autonomie grâce à son meilleur aérodynamisme, un avantage notable pour les conducteurs longue distance et les familles.L’intérieur de l’ Audi Q6 Sportback e-tron est un concentré de technologie., dont un dédié au passager, ainsi qu’un affichage tête haute. Si l’espace pour les passagers est préservé, l’ambiance high-tech et l’ergonomie globale du véhicule sont clairement un point fort., le Q6 Sportback e-tron en jette quand même pas mal. Lors de notre visite, nous avons également pu admirer l’Audi S6, la version sportive de l’A6, qui était exposée sur le stand. Nous avons trouvé ce modèle tout aussi magnifique !