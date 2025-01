Mode sentinelle, Dashcam, assistant en français, conduite autonome : XPeng rattrape Tesla

• Programmation de l'heure du début de la charge pour bénéficier des heures creuses

• Système de rendu 3D de l’environnement de la voiture amélioré (feux stop et ouvertures des portes des voitures aux alentours par exemple).

• Mode diffusion par câble permettant d'afficher du contenu externe sur l'écran de bord : console de jeux portable, ordinateur, tablette etc.

• Parking automatique accéléré

• « Multitasking » et mouvements de la main

• Gestion directe et à distance du préchauffage de la batterie via l’application XPENG

• Gestion de la barre d’attelage (déploiement et rangement) via l’application XPENG

• Sortie plus fluide du mode de conduite semi-autonome via action sur le volant

• Amélioration de l'accélération lors des phases de dépassements automatisés