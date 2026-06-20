Le nouveau rêve français : créer sa startup ?⎜On Refait Vivatech 26 - 01

Avec les équipes d’‪@onrefaitlemac‬ et de ‪@lcl‬ nous vous embarquons dans les coulisses de VivaTech pour vous faire vivre l’événement comme si vous y étiez :

• Les innovations qui vont marquer 2026

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