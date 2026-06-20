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Le nouveau rêve français : créer sa startup ?⎜On Refait Vivatech 26 - 01

Par Didier Pulicani - Publié le

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Cette semaine, l'équipe d'ORLM s'est donnée rendez-vous à VivaTech, le plus grand rassemblement technologique autour de l'innovation en Europe.

Le nouveau rêve français : créer sa startup ?





Présenté par Olivier Frigara en compagnie de Fabrice Marsella de La Banque des Startups by LCL avec aujourd'hui dans l'émission Hugo Borensztein, CEO & cofondateur OMI et Simon Parisot, Directeur LbyLCL Pro.

On refait ‪@VivaTechnology‬ , la quotidienne qui vous plonge au cœur du plus grand rendez-vous mondial de l’innovation et de la tech.

Avec les équipes d’‪@onrefaitlemac‬ et de ‪@lcl‬ nous vous embarquons dans les coulisses de VivaTech pour vous faire vivre l’événement comme si vous y étiez :
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Des débats et analyses pour comprendre les enjeux de demain