Le nouveau rêve français : créer sa startup ?⎜On Refait Vivatech 26 - 01
Par Didier Pulicani - Publié le
Cette semaine, l'équipe d'ORLM s'est donnée rendez-vous à VivaTech, le plus grand rassemblement technologique autour de l'innovation en Europe.
Présenté par Olivier Frigara en compagnie de Fabrice Marsella de La Banque des Startups by LCL avec aujourd'hui dans l'émission Hugo Borensztein, CEO & cofondateur OMI et Simon Parisot, Directeur LbyLCL Pro.
On refait @VivaTechnology , la quotidienne qui vous plonge au cœur du plus grand rendez-vous mondial de l’innovation et de la tech.
Le nouveau rêve français : créer sa startup ?
Présenté par Olivier Frigara en compagnie de Fabrice Marsella de La Banque des Startups by LCL avec aujourd'hui dans l'émission Hugo Borensztein, CEO & cofondateur OMI et Simon Parisot, Directeur LbyLCL Pro.
On refait @VivaTechnology , la quotidienne qui vous plonge au cœur du plus grand rendez-vous mondial de l’innovation et de la tech.
Avec les équipes d’@onrefaitlemac et de @lcl nous vous embarquons dans les coulisses de VivaTech pour vous faire vivre l’événement comme si vous y étiez :
• Les innovations qui vont marquer 2026
• Les start-up les plus prometteuses
• Les stands à ne surtout pas manquer
• Les grandes tendances de l’IA, de la robotique et du numérique
• Des interviews exclusives de dirigeants, entrepreneurs, experts et personnalités de la tech
• Des débats et analyses pour comprendre les enjeux de demain
• Les innovations qui vont marquer 2026
• Les start-up les plus prometteuses
• Les stands à ne surtout pas manquer
• Les grandes tendances de l’IA, de la robotique et du numérique
• Des interviews exclusives de dirigeants, entrepreneurs, experts et personnalités de la tech
• Des débats et analyses pour comprendre les enjeux de demain