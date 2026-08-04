Audi ressuscite l'Audi A2 en 100% électrique : efficiente, pas trop chère, mais va-t-elle plaire ?

Une aérodynamique travaillée pour consommer moins

Une chaîne de traction repensée pour gagner en efficience

Batterie LFP, recharge rapide et V2H : Audi soigne aussi l'usage au quotidien

Il reste désormais à découvrir le design définitif, les performances, les autonomies WLTP ainsi que les tarifs. Mais à une époque où les constructeurs communiquent surtout sur des batteries toujours plus imposantes ou des puissances record, Audi fait ici un pari différent : gagner des kilomètres grâce à une meilleure efficience plutôt qu'à une plus grosse batterie. Une stratégie qui pourrait s'avérer payante, à condition que le prix reste lui aussi contenu.

Avant même sa présentation officielle, prévue à l'automne 2026,jamais produit par la marque. Aérodynamique, motorisation, batterie et recharge : tout a été optimisé pour grappiller le moindre kilomètre d'autonomie.Pour atteindre ce résultat,. Le constructeur annonce un gain d'environ six kilomètres d'autonomie par rapport à une compacte plus conventionnelle.De nombreux détails participent également à cette chasse aux watts :entièrement caréné associé à un diffuseur optimisé. Selon Audi, l'ensemble de ces solutions permet de réduire la consommation de 0,9 kWh/100 km sur le cycle WLTP.Si l'A2 a eu ses adeptes,. Les ventes mondiales totales de l'Audi A2 (produite de 1999 à 2005) ont atteint 176 377 unités, un volume jugé insuffisant et qui a entraîné l'arrêt du modèle après moins de 6 ans seulement.Le moteur synchrone à excitation permanente est associé à une nouvelle électronique de puissance faisant appel à des semi-conducteurs en carbure de silicium (SiC). Cette technologie réduit les pertes électriques,Le constructeur a également, tandis que le bobinage du stator évolue pour fonctionner plus efficacement sur les plages de régime les plus courantes.Même la transmission a été optimisée. Une nouvelle huile à très faible viscosité réduit les frottements internes et permettrait, avec un gain pouvant atteindre 12 kilomètres dans certaines conditions.. Audi met en avant plusieurs avantages : une meilleure durée de vie, une excellente stabilité thermique, l'absence de terres rares et la possibilité de recharger régulièrement la batterie à 100 % sans accélérer son vieillissement.Audi annonce également un rendement de recharge de 89,6 % sur une wallbox, grâce à une gestion thermique optimisée.directement depuis la voiture, tandis que le Vehicle-to-Home (V2H) autorisera l'utilisation de la batterie du véhicule pour alimenter un logement équipé d'une borne compatible. Cette fonctionnalité sera toutefois réservée, dans un premier temps, à l'Allemagne, à l'Autriche et à la Suisse.Audi commercialisera enfin son nouveau modèle avec, afin de répondre aussi bien aux besoins urbains qu'aux longs trajets.