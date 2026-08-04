Audi ressuscite l'Audi A2 en 100% électrique : efficiente, pas trop chère, mais va-t-elle plaire ?
Par Didier Pulicani - Publié le
Après avoir largement développé sa gamme de SUV électriques, Audi prépare désormais son retour sur le segment des compactes avec une toute nouvelle A2 e-tron. Derrière ce nom qui évoque la mythique A2 du début des années 2000, le constructeur allemand promet surtout un véhicule entièrement conçu autour d'un objectif : consommer le moins d'énergie possible.
Avant même sa présentation officielle, prévue à l'automne 2026, Audi dévoile les principales solutions techniques qui permettront à cette compacte de devenir le modèle le plus efficient jamais produit par la marque. Aérodynamique, motorisation, batterie et recharge : tout a été optimisé pour grappiller le moindre kilomètre d'autonomie.
L'un des principaux arguments de cette nouvelle A2 e-tron est son coefficient de traînée de seulement 0,24, une valeur qui en ferait la compacte Audi la plus aérodynamique jamais produite. À vitesse élevée, où la résistance de l'air représente plus de la moitié des besoins énergétiques d'un véhicule électrique, chaque amélioration compte.
Pour atteindre ce résultat, Audi a revu l'ensemble de la carrosserie avec une face avant plus arrondie, une ligne de toit plus fluide et une partie arrière particulièrement travaillée. Le constructeur annonce un gain d'environ six kilomètres d'autonomie par rapport à une compacte plus conventionnelle.
De nombreux détails participent également à cette chasse aux watts : des rideaux d'air intégrés aux passages de roues, des gap reducers destinés à réduire les turbulences autour des pneus, une prise d'air active qui ne s'ouvre qu'en cas de besoin ainsi qu'un soubassement entièrement caréné associé à un diffuseur optimisé. Selon Audi, l'ensemble de ces solutions permet de réduire la consommation de 0,9 kWh/100 km sur le cycle WLTP.
Si l'A2 a eu ses adeptes, ce design en forme d'oeuf est assez particulier et reprend d'ailleurs une bonne partie des lignes originelles. Les ventes mondiales totales de l'Audi A2 (produite de 1999 à 2005) ont atteint 176 377 unités, un volume jugé insuffisant et qui a entraîné l'arrêt du modèle après moins de 6 ans seulement. Espérons que cette fois, le look de ce petit SUV fasse mouche !
L'efficience ne dépend toutefois pas uniquement de l'aérodynamique. Audi annonce également une importante évolution de sa chaîne de traction.
Le moteur synchrone à excitation permanente est associé à une nouvelle électronique de puissance faisant appel à des semi-conducteurs en carbure de silicium (SiC). Cette technologie réduit les pertes électriques, notamment lors des phases de conduite à charge partielle, et permettrait d'améliorer jusqu'à 10 % le rendement de la motorisation.
Le constructeur a également retravaillé le moteur lui-même avec des tôles plus fines afin de limiter les pertes magnétiques, tandis que le bobinage du stator évolue pour fonctionner plus efficacement sur les plages de régime les plus courantes.
Même la transmission a été optimisée. Une nouvelle huile à très faible viscosité réduit les frottements internes et permettrait notamment d'améliorer l'autonomie en hiver, avec un gain pouvant atteindre 12 kilomètres dans certaines conditions.
L'A2 e-tron inaugure également une nouvelle batterie lithium-fer-phosphate (LFP) utilisant une architecture cell-to-pack, dans laquelle les cellules sont directement intégrées au pack. Audi met en avant plusieurs avantages : une meilleure durée de vie, une excellente stabilité thermique, l'absence de terres rares et la possibilité de recharger régulièrement la batterie à 100 % sans accélérer son vieillissement.
La version présentée embarque une batterie de 61 kWh, capable de passer de 10 à 80 % de charge en 26 minutes, avec une puissance maximale de 105 kW. Audi annonce également un rendement de recharge de 89,6 % sur une wallbox, grâce à une gestion thermique optimisée.
La compacte sera aussi compatible avec la recharge bidirectionnelle. La fonction Vehicle-to-Load (V2L) permettra d'alimenter des appareils électriques directement depuis la voiture, tandis que le Vehicle-to-Home (V2H) autorisera l'utilisation de la batterie du véhicule pour alimenter un logement équipé d'une borne compatible. Cette fonctionnalité sera toutefois réservée, dans un premier temps, à l'Allemagne, à l'Autriche et à la Suisse.
Audi commercialisera enfin son nouveau modèle avec trois capacités de batterie : 52, 61 et 84 kWh, afin de répondre aussi bien aux besoins urbains qu'aux longs trajets.
Avant même sa présentation officielle, prévue à l'automne 2026, Audi dévoile les principales solutions techniques qui permettront à cette compacte de devenir le modèle le plus efficient jamais produit par la marque. Aérodynamique, motorisation, batterie et recharge : tout a été optimisé pour grappiller le moindre kilomètre d'autonomie.
Une aérodynamique travaillée pour consommer moins
L'un des principaux arguments de cette nouvelle A2 e-tron est son coefficient de traînée de seulement 0,24, une valeur qui en ferait la compacte Audi la plus aérodynamique jamais produite. À vitesse élevée, où la résistance de l'air représente plus de la moitié des besoins énergétiques d'un véhicule électrique, chaque amélioration compte.
Pour atteindre ce résultat, Audi a revu l'ensemble de la carrosserie avec une face avant plus arrondie, une ligne de toit plus fluide et une partie arrière particulièrement travaillée. Le constructeur annonce un gain d'environ six kilomètres d'autonomie par rapport à une compacte plus conventionnelle.
De nombreux détails participent également à cette chasse aux watts : des rideaux d'air intégrés aux passages de roues, des gap reducers destinés à réduire les turbulences autour des pneus, une prise d'air active qui ne s'ouvre qu'en cas de besoin ainsi qu'un soubassement entièrement caréné associé à un diffuseur optimisé. Selon Audi, l'ensemble de ces solutions permet de réduire la consommation de 0,9 kWh/100 km sur le cycle WLTP.
Si l'A2 a eu ses adeptes, ce design en forme d'oeuf est assez particulier et reprend d'ailleurs une bonne partie des lignes originelles. Les ventes mondiales totales de l'Audi A2 (produite de 1999 à 2005) ont atteint 176 377 unités, un volume jugé insuffisant et qui a entraîné l'arrêt du modèle après moins de 6 ans seulement. Espérons que cette fois, le look de ce petit SUV fasse mouche !
Une chaîne de traction repensée pour gagner en efficience
L'efficience ne dépend toutefois pas uniquement de l'aérodynamique. Audi annonce également une importante évolution de sa chaîne de traction.
Le moteur synchrone à excitation permanente est associé à une nouvelle électronique de puissance faisant appel à des semi-conducteurs en carbure de silicium (SiC). Cette technologie réduit les pertes électriques, notamment lors des phases de conduite à charge partielle, et permettrait d'améliorer jusqu'à 10 % le rendement de la motorisation.
Le constructeur a également retravaillé le moteur lui-même avec des tôles plus fines afin de limiter les pertes magnétiques, tandis que le bobinage du stator évolue pour fonctionner plus efficacement sur les plages de régime les plus courantes.
Même la transmission a été optimisée. Une nouvelle huile à très faible viscosité réduit les frottements internes et permettrait notamment d'améliorer l'autonomie en hiver, avec un gain pouvant atteindre 12 kilomètres dans certaines conditions.
Batterie LFP, recharge rapide et V2H : Audi soigne aussi l'usage au quotidien
L'A2 e-tron inaugure également une nouvelle batterie lithium-fer-phosphate (LFP) utilisant une architecture cell-to-pack, dans laquelle les cellules sont directement intégrées au pack. Audi met en avant plusieurs avantages : une meilleure durée de vie, une excellente stabilité thermique, l'absence de terres rares et la possibilité de recharger régulièrement la batterie à 100 % sans accélérer son vieillissement.
La version présentée embarque une batterie de 61 kWh, capable de passer de 10 à 80 % de charge en 26 minutes, avec une puissance maximale de 105 kW. Audi annonce également un rendement de recharge de 89,6 % sur une wallbox, grâce à une gestion thermique optimisée.
La compacte sera aussi compatible avec la recharge bidirectionnelle. La fonction Vehicle-to-Load (V2L) permettra d'alimenter des appareils électriques directement depuis la voiture, tandis que le Vehicle-to-Home (V2H) autorisera l'utilisation de la batterie du véhicule pour alimenter un logement équipé d'une borne compatible. Cette fonctionnalité sera toutefois réservée, dans un premier temps, à l'Allemagne, à l'Autriche et à la Suisse.
Audi commercialisera enfin son nouveau modèle avec trois capacités de batterie : 52, 61 et 84 kWh, afin de répondre aussi bien aux besoins urbains qu'aux longs trajets.
Il reste désormais à découvrir le design définitif, les performances, les autonomies WLTP ainsi que les tarifs. Mais à une époque où les constructeurs communiquent surtout sur des batteries toujours plus imposantes ou des puissances record, Audi fait ici un pari différent : gagner des kilomètres grâce à une meilleure efficience plutôt qu'à une plus grosse batterie. Une stratégie qui pourrait s'avérer payante, à condition que le prix reste lui aussi contenu.