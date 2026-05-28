Pourquoi les mythiques Shinkansen japonais vont transporter des colis Amazon ?

Amazon veut réduire l’empreinte carbone de ses livraisons

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Une logistique beaucoup plus propre

Le Japon, un laboratoire idéal ?

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Qu’en penser ?



Cette initiative illustre surtout une transformation beaucoup plus profonde du e-commerce mondial. Désormais, la bataille ne se joue plus uniquement sur les prix ou la rapidité des livraisons. Les géants technologiques cherchent aussi à réduire l’empreinte carbone de leurs infrastructures tout en optimisant leurs réseaux logistiques à très grande échelle. L’efficacité énergétique et les infrastructures deviennent progressivement aussi stratégiques que les plateformes elles-mêmes.



Amazon tente ainsi de démontrer qu’il est possible de conserver des livraisons extrêmement rapides sans multiplier indéfiniment les camions, les avions et les émissions de CO₂. Le groupe cherche désormais à concilier vitesse, volumes gigantesques et logistique plus durable, quitte à repenser complètement les modèles de transport utilisés depuis des décennies dans le commerce en ligne.

Derrière cette annonce se cache surtout un: lade son immense empire logistique. Aujourd’hui, le transport représente l’une des principales sources d’Et malgré les camionnettes électriques, les centres logistiques automatisés, ou les optimisations IA des trajets, le transport de marchandises reste extrêmement dépendant des camions, de l’avion, et des infrastructures routières.Le partenariat avec le réseau ferroviaire japonais est particulièrement intelligent. Au lieu de créer des trains cargo dédiés, Amazon utilise simplement les capacités inutilisées des célèbres, les trains à grande vitesse japonais surnommésCes trains relient déjà, et plusieurs grandes métropoles japonaises, avec une ponctualité légendaire proche des 99 %. Amazon exploite donc l’espace disponible à bord des trains passagers existants pour transporter des colis entre les centres logistiques.Contrairement aux camions diesel traditionnels, les Shinkansen fonctionnent entièrement à l’électricité. Et le Japon augmente progressivement la part d’énergies renouvelables dans son réseau électrique depuis la catastrophe de Fukushima. Résultat : chaque colis transporté par rail génère beaucoup moins d’émissions carbone qu’un transport routier classique.Cette expérimentation montre aussi une évolution beaucoup plus profonde de la stratégie d’Amazon. Pendant longtemps, le groupe a surtout misé sur les avions, les hubs géants, les camions, et l’ultra-rapidité. Mais avec l’explosion du e-commerce mondial, ce modèle devient extrêmement, et difficilement soutenable à long terme. Le rail redevient donc soudainement très stratégique., car le pays possède l’un des réseaux ferroviaires les plus performants au monde, des villes extrêmement denses, et des consommateurs habitués auxLes attentes logistiques y sont immenses. Au Japon, la livraison le lendemain — voire le jour même — est souvent considérée comme la norme. Amazon doit donc maintenir un niveau de rapidité très élevé tout en réduisant ses émissions.En outre,Car plusieurs marchés disposent déjà d’infrastructures ferroviaires comparables : la Chine, l’Europe (un TGV Amazon, ça le fait aussi) ou certaines régions d’Asie. Si l’expérience japonaise fonctionne économiquement, Amazon pourrait progressivement étendre ce type de logistique ferroviaire ailleurs.Les Shinkansen n’ont pas été conçus pour transporter du fret. La priorité restera toujours le confort des passagers. Amazon ne peut donc utiliser qu’une quantité limitée d’espace à bord. Et surtout, le fameux— la livraison finale jusqu’au client — continue de nécessiter des camionnettes, des scooters, ou des véhicules de livraison classiques. Le rail ne résout donc qu’une partie du problème.