Un miroir connecté français (à 1500€) pour faire du sport à la maison chez Union

première salle de sport interactive et presque invisible

pour éviter les répétitions et pour satisfaire même les plus exigeants

Ayant fondé leur firme en 2020, Andrien Belhomme (CEO) et Hugo Huille (COO),. Le périphérique permettra de profiter de plus de 200 sessions guidées de 10 à 40 minutes (cardio, yoga, danse, boxe, méditation, renforcement musculaire, avec chacune trois niveaux de difficulté, et d'autres activités qui seront ajoutées par la suite), des lives quotidiens, des conseils d’un entraîneur personnel et l’accès à une communauté de sportifs. La société annonce que plus de 40 sessions seront ajoutées chaque semaineLe miroir, doté d'un écran 40 pouces Full HD, d'une caméra (avec un cache physique), de haut-parleurs 4x15W et mesurant 140 centimètres en hauteur et 3 centimètres en épaisseur, pourra être fixé au mur ou installé sur un support fourni.(les réservations sont ouvertes ici ) et un abonnement à 39 euros par mois (sans engagement) est prévu, donnant accès à l’ensemble des cours en illimité (jusqu’à 6 comptes simultanés).