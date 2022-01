Et si Apple rachetait Peloton (vélos et tapis connectés) pour aller avec Fitness+ ?

réduction significative

. Pire la firme serait dans un état précaire, et aurait arrêté la production de ses vélos et tapis connectés en raison d'unede la demande des consommateurs, de la nécessité de faire diminuer les coûts et d'une concurrence de plus en plus agressive. Il serait même question de licencier 41% de son personnel de vente et de marketing. Mais contre toute attente, plusieurs rumeurs circulent sur un. Serait-ce une énième spéculation ? Avec la masse d'argent disponible,Par le passé on a entendu les spéculations les plus folles : Tesla, Netflix, Disney... Mais concrètement, le rachat d'une firme spécialisée dans ce genre de produits ne serait pas totalement incongru, surtout avec le lancement de Fitness+....