Et si Amazon se mettait au vélo ? (et soufflait Peloton à Apple...)

. Pressentie dans un premier temps, Apple ne serait pas l’acquéreur privilégié mais bien Amazon En effet, d’après, le géant du e-commercepour montrer son intérêt. Il aurait ainsi évoqué un, même s’il n’yqu'il donnera suite à une offre ferme et définitive.Néanmoins, le média note qu'il existe un certain nombre de liens entre les technologies développées par Amazon et les offres de Peloton. La structure du premier pourrait aider la seconde àauxquels elle est confrontée depuis le début de la pandémie.En outre, la firme fondée par Jeff Bezos pourrait aussi travailler sur ses services et développer son secteur Santé en proposant un abonnement Peloton groupé avec Amazon Prime Music . Rappelons qu’ Amazon entend bien(avec le lancement du tracker Halo Band l'année dernière).Conséquence logique : les actions de Peloton ont grimpéEnfin, notons que d'autres firmes pourraient bien être intéressées par cette acquisition et que Cupertino pourrait tout aussi figurer parmi elles. Avec la masse de cash disponible, celle-ci pourrait s'offrir presque n'importe quoi et le rachat d'une firme spécialisée dans ce genre de produits ne serait pas totalement incongru, surtout avec le déploiement de Fitness+....