Google a rapporté 257 milliards de dollars en 2021, porté par le moteur de recherche, le cloud et la pub !

En outre, celle-ci a créé la surprise en annonçant une division par 20 du nominal de ses actions. Cette opération permettra ainsi de la rendre plus accessible.En effet, sa société mère - Alphabet - a annoncé un chiffre d'affaires de(soit 228,3 milliards d'euros), en progression de 41 % par rapport à l'année précédente. Notons au passage que. Ainsi, Google empoche 76 milliards de dollars de bénéfice net annuel en 2021, soit une augmentation de 89% par rapport à 2020. Sur le dernier trimestre, Google a même réalisé 20,64 milliards de bénéfice net.A l'image d'autres entreprises ( Apple , Meta/ Facebook, Amazon ou Microsoft), la firme a tiré profit des mesures sanitaires et des confinements successifs depuis bientôt deux ans. Télétravail et commerce en ligne ont largement boosté le moteur de recherche et YouTube. Ce sont en effet plus de, grâce à la recherche en ligne et à sa plateforme de vidéos.Rappelons que la firme fait l'objet de. Il est reproché son rôle dans le segment des recherches sur Internet, constitutif -pour certains- d'un abus de position dominante.