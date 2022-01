Résultats : Apple explose tout avec 123,9 milliards de dollars de CA (+11%) pour ce trimestre !

Par ici notre premier test des MacBook Pro M1 Pro & M1 Max !

Toujours sur fond de Apple vient de publier ses. Elle repart ainsi pour un nouvel exercice, qui court du 1er octobre au 30 septembre de chaque année, comme de nombreuses firmes américaines.Au premier rang, on retrouve l’iPhone avec 71,628 milliards de dollars (+9,19%), soit plus de la moitié des recettes de la firme (57,79%). Tous modèles confondus, les Mac poursuivent leur ascension amorcée avec les Mac M1 avec 10,852 milliards de revenus., avec 7,248 milliards. Mais cela était, la firme ayant préféré privilégier les commandes et les pièces pour l'iPhone.Enfin, les Services maintiennent une croissance forte, tout comme les Wearables ( Apple Watch HomePod mini ).Par comparaison, L’iPhone était déjà très fort avec 65,597 milliards de dollars (+17,23% sur un an), tout comme le Mac avec 8,675 milliards de dollars (+21,16%) et l’iPad avec 8,435 milliards de dollars (+41,12%).Apple débute 2022 sur les chapeaux de roues, le trimestre des fêtes étant traditionnellement le plus faste de l’année. Côté produits, rappelons quemais sont noyées avec celles de tous les autres modèles., de même que l’ Apple Watch Series 7 . Et bien évidemment tous les autres produits sortis en 2021, comme l’iMac M1 l’Apple TV 4K , ou encore les Airtags En revanche, c’est la première que sont pris en compte les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces , mais aussi les AirPods 3, les HomePod mini colorés (ou la Chiffonnette ^^).Rappelons queCette annonce fait désormais le bonheur des cabinets de statistiques et d'analyses et continue de nourrir les spéculations des financiers.