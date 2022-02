Conserveriez-vous votre abonnement Amazon Prime s'il augmentait de 16% ?

Thursday Night Football

Après un premier palier fixé à 99 dollars par an en 2014, puis 119 dollars par an en 2018,(à partir du 18 février plus exactement, et du 25 mars pour les abonnés actuels)(le tarif mensuel passe de 12,99 à 14,99 dollars). L'entreprise justifie cette hausse du tarif par l'augmentation du nombre des services inclus, des coûts de livraison et des salaires.La firme précise qu'aux US,, qu'il est possible de profiter de la livraison de médicaments via Amazon Pharmacy, évoque les investissements pour les contenus originaux de Prime Video (The Boys, The Wheel of Time, Tom Clancy’s Jack Ryan, The Underground Railroad, Sound of Metal, Coming 2 America, The Tomorrow War, et Being the Ricardos), l'arrivée prochaine de The Lord of the Rings: The Rings of Power, et la présence exclusive devia l'accord avec la NFL.Amazon précise que l'abonnement n'augmente pas (pour le moment) dans les autres pays où le service est proposé.