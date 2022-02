Jeff Bezos en a un bien plus gros que Steve Jobs ! (mais qu'est-ce donc ?)

C'est la seule route vers la mer

En effet,-fondateur d' Amazon - s'y fait construire unpour la modique somme de 430 millions d'euros. Le seul souci est qu'il est bien, une construction aussi historique qu'emblématique de la ville.Pour sortir de cette impasse, il faudrait alorspour permettre le passage du navire. Rappelons que l'ouvrage -datant de 1878- a été reconstruit après avoir été détruit en 1940 par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et rénové en 2017.Bien évidemment, la question fait grincer des dents au niveau de la municipalité. Mais le conseil de la ville aurait apparemment accepté., a déclaré un porte-parole de la mairie à l'AFP,! En outre, il a souligné des avantages économiques indéniables, comme les emplois créés par le chantier naval, mais a promis que le pont serait remonté à l'identique.Et pour ceux qui se poseraient la question,. Lorsqu'il sera lancé en 2022, ce sera un des plus grands superyachts à voiles au monde. De son côté, le magnifique Venus conçu par Philippe Starck et Steve Jobs ne fait que 78,2 mètres et on peut le voir naviguer souvent dans les eaux bleues méditerranéennes et les pages de Mac4Ever ().