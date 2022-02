Les routeurs Wi-Fi 6 Mesh Deco X50 de TP-Link sont disponibles dès 290€

tiennent compte des variables d'un domicile afin de s’adapter à votre environnement et vos besoins en bande passante

TP-Link étoffe donc son catalogue avec le Deco X50, un routeur Wi-Fi 6 Mesh bi-bande (2,4 et 5 GHz) avec u(2×2/HE160 2402 Mb/s + 2×2 574 Mb/s) et capable (via un pack comprenant plusieurs routeurs) de couvrir jusqu'à 600 mètres carrés. Chaque routeur dispose également de trois port Ethernet Gigabit et de la gestion du réseau via des algorithmes d'apprentissage automatique quiLes Deco X50 sont d'ores et déjà disponibles en 2 versions,La gamme comprend également le Deco X20-4G combinant(1 800 Mb/s, 1201 Mb/s en 5 GHz et 574 Mb/s en 2,4 GHz) qui permettra ainsi de profiter des performances du WiFi 6, même dans les régions où l’accès à internet ADSL/Fibre est limité (à condition d'avoir une bonne couverture 4G). Le modem 4G+ CAT 6 offre des débits allant jusqu'à 300 Mb/s , supporte jusqu'à 150 appareils connectés simultanément et permet de couvrir, selon le constructeur, jusqu'à 200 mètres carrés., permettant d'établir un réseau maillé plus important avec plusieurs modèles (et de partir en vacances uniquement avec le modèle 4G avant de le réintégrer au réseau Wi-Fi du domicile une fois rentré), ce qui n'est pas forcément le cas de leurs concurrents. Le routeur dispose de trois ports Ethernet Gigabit, de la compatibilité avec Alexa, et d'une connexion pour une antenne externe. Le routeur Deco X20-4G à 181,99€ au lieu de 219,90€