Les routeurs Orbi Wi-Fi 6E de Netgear sont disponibles en France... à 1699€ !

. Pour rappel, les appareils Wi-Fi 6 actuels utilisent les bandes 2,4 et 5 GHz, et la norme Wi-Fi 6E permet de mettre à profit certaines fréquences de la bande des 6 GHz afin de proposer des débits élevés et une connexion plus stable, le tout avec le protocole de sécurité WPA3 et une latence réduite., fonctionnent sur quatre bandes (2,4 GHz, 2x 5 GHz, et 6 GHz), et supportent quatre réseaux distincts, dont un spécialement conçu pour les appareils connectés du domicile (Netgear affirme que ce réseau séparé fonctionne de manière transparente pour l'utilisateur).Les routeurs conservent le design, plutôt volumineux, de la gamme Orbi, disposent d'un port 10 GbE et un port 2,5 GbE (pour le routeur principal, un port 2,5 GbE et trois ports Ethernet Gigabit pour les satellites) ), couvrent plus de 800 mètres carrés selon le constructeur (pour un pack de 3) et sont également déclinés en noir. Il faudra toutefois disposer d'un budget plus que conséquent (en sus d'appareils compatibles Wi-Fi 6E qui ne courent pas encore les rues) pour profiter de cette offre puisque(100 exemplaires avaient été proposés en précommande auparavant).