Apple va augmenter ses salariés en boutique... aux USA

Retail

(dixit Reuters ), voilà que la Pomme a décidé d'augmenter les salariés de sa branche, ceux qui travaillent en Apple Store. Aucune chiffre n'a été donné et pour cause, cela dépend de l'historique de chacun, mais il s'agirait de quelques dollars horaires,. Apple précise que le salaire médian reste élevé ($68,254) mais un ingénieur à Cupertino gagne facilement entre 100 000 et 300 000$ par an. Tim Cook justifie ces augmentations par l'inflation assez élevée aux USA, notamment.