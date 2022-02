Quand les employés des Apple Store américains commencent à se syndiquer...

proche avenir

. Loin de l'image épurée de Cupertino, de nombreux employés dans les Apple Store américains font monter laet commenceraient à se! Leurs motivations seraient simples : leurs salaires n'auraient pas suivi l'inflation.Aux Etats-Unis, Apple est l'une des Big Techs (et même des firmes en général) dépensant le moins en lobbying. Pareillement, ses salariés étaient plutôt non syndiqués. Mais le scandale de l'été dernier avec le mouvement #AppleToo initié par Cher Scarlett aurait eu raison de quelquesAinsi d'après leApparemment, il s'agirait dede syndicat officiel, six autres Apple Store seraient également concernés par ce mouvement. Pour éviter de se faire repérer, les salariés concernés se contacteraient via des messageries chiffrées, certains utiliseraient même des Android !Rappelons qu'Ces derniers gagnent entre 17 et plus de 30 dollars de l'heure et des primes sous forme de distribution d'actions AAPL (entre 1 000 et 2 000 dollars).Ainsi le taux horaire pourrait grimper entre 24 et 25 dollars pour un vendeur…