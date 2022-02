Après la prise d'otages d'Amsterdam, Apple remercie la police, ses équipes et ses clients !

expérience terrifiante

les forces de l'ordre locales pour leur travail exceptionnel et leur enquête en cours

leur force et leur détermination incroyables

de circonstances très difficiles

Attention

Hier vers 18h00 , on apprenait qu'une. Un individu masqué avait tenté un vol à main armée dans la boutique, mais avait été surpris à sa sortie par la police, avant de se retrancher en retenant plusieurs personnes. La situation s'était dénouée dans la soirée, et ce, sans aucune victime.La firme, comme il se doit,, mais également ses équipes et ses clients poursoulignant une grandesur place, au vuL'attaque qui s'est terminée vers 23h00 a nécessité d'importantes mobilisations pour sécuriser le périmètre et des vidéos avaient malencontreusement circulé sur le net, notamment ici ce lien est explicite).