Un pack Creator Edition à 874€ pour la GoPro HERO10

Ce nouveau pack Creator Edition comprend, outre la GoPro HERO10 Black,. Cette dernière permet de prolonger l'autonomie (jusqu'à 4 heures d'enregistrement en 4K à 30 images par seconde) grâce à sa batterie intégrée, de contrôler la caméra grâce aux boutons intégrés, tout en profitant d'un trépied intégré et de la fonction télécommande sans fil (lorsque la poignée est détachée de la caméra, et jusqu'à une distance de 30 mètres).Pour rappel, la GoPro HERO10 Black embarque un nouveau processeur GP2 permettant d'offrir des enregistrements en 5,3K à 60 ips, 4K à 120 ips, et 240 ips en 2,7K (ainsi qu'un affichage plus fluide sur les écrans, et une réactivité améliorée), la stabilisation HyperSmooth 4.0, le mappage tonal local (LTM) et réduction du bruit en 3D (3DNR), un nouveau cache d’objectif de protection de conception hydrophobe, l'étanchéité à 10m, un capteur photos 23 mégapixels (image en 19,6 mégapixels à partir des vidéos 5,3K), des transferts sans fil vers l'App Quik jusqu'à 30% plus rapides, et une interface utilisateur plus fluide (point parfois agaçant de la génération précédente).