Stabilisation ReelSteady et vidéo 360° pour la nouvelle version de GoPro Player

visualiser en temps réel la prise de vue stabilisée en pleine qualité

GoPro met ainsi à profit le rachat en mars 2020 de l'éditeur ReelSteady, connu pour les fonctionnalités cinématographiques et les effets que ses logiciels permettent,(via un achat intégré à 99,99 euros). Le logiciel permet deavec la technologie ReelSteady s'appuyant sur les données du gyroscope de la caméra afin d'offrir un meilleur résultat. Il sera également possible d'exporter les vidéos par lots, de supprimer la déformation de l'objectif grand angle, et d'éditer les vidéos 360° de la caméra GoPro Max. Les possesseurs d'une licence du logiciel ReelSteady Go (qui n'est plus commercialisé par GoPro, remplacé par cette version GoPro Player + ReelSteady) peuvent profiter d'une mise à niveau gratuite vers la version premium du programme.Le programme nécessite 16,6 Mo d'espace de stockage libre sur un Mac sous macOS 10.14 minimum. Un achat intégré à 99,99 euros permet de débloquer l'accès aux fonctionnalités premium dont la stabilisation ReelSteady. La GoPro HERO9 Black à 399€ au lieu de 429,99€