La nouvelle GoPro se soude sur un drone FPV

HERO10 Black Bones

. A l'image de ce que font certains utilisateurs de drones FPV en démontant les GoPro pour retirer les éléments non essentiels afin de gagner du poids, la firme propose une HERO10 Black sans batterie, sans écran, sans haut-parleur, sans une partie du boitier (dont la charnière pour la batterie), et sans le matériel nécessaire pour garantir l'étanchéité, le tout pour un poids abaissé à 54 grammes (contre 153 grammes pour la HERO10 Black).. Cette version fournira ainsi une version mieux finie, avec toutes les caractéristiques techniques des HERO10 Black (puce GP2, enregistrements jusdqu'en 5,3K à 60 ips, stabilisation HyperSmooth 4.0), et les utilisateurs de drones FPV maisons ne devraient avoir aucun souci à effectuer les soudures nécessaires pour alimenter la caméra (entre 5 et 27V) via la batterie du drone (le drone conserve une caméra moins évoluée pour le retour casque, la GoPro servant à effectuer des enregistrements de meilleure qualité).La caméra conserve deux boutons physiques, mais il sera possible d'utiliser l'App, une télécommande, ainsi que l'API OpenGoPro (via une nouvelle soudure) pour interagir avec la caméra. La GoPro HERO9 Black à 399€ au lieu de 429,99€