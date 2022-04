Présidentielles 2022 : que prévoient les programmes numériques des deux candidats ?

M La France

aider les Français qui en ont besoin dans la maîtrise des outils numériques et leurs démarches quotidiennes et des mesures pour accompagner la numérisation des services publics.

l'apprentissage des usages numériques et du code informatique dès la cinquième

nouvelles menaces

augmentation des moyens de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

métavers européen

).Par ordre-candidate du Rassemblement national (RN), renommé- énonce plusieurs mesures qui font l’objet d’un livret dédié sur son site . Ainsi, elle développe, comme la souveraineté numérique et la réduction de la fracture numérique. Pour cela, elle évoque un, ce dernier a une vocation globale pour augmenter l’épargne et ainsi l’orienter vers des secteurs stratégiques et l’innovation.Elle revient également sur-notamment au niveau européen- avec un durcissement des normes et des contrôles. On retrouve ainsi la nécessité de(lutte contre l'espionnage, les attaques ciblées contre les institutions et les particuliers) et maîtriser le cyberespace, d’imposer le respect de la loi française aux acteurs numériques : on retrouve ici l’Elle s'attarde sur l’hébergement des données des ressortissants, des entreprises et de l’administration dans des, et supervisés par des opérateurs français ou européens. Elle s’aventure enfin dans le domaine de la, en prônant leur intégration dans les marchés financiers à des fins de régulation.De son côté,-qui a fait du numérique un de ses chevaux de bataille depuis des années- a détaillé un programme un peu plus fourni avec, centrées sur l'éducation et l'égalité numérique. Le premier pôle comprend par ailleurs un soutien massif de l'Etat à l'innovation pour renforcer les différentes filières du numérique - French Tech, greentech, spacetech, industrie...Parmi les thèmes à la mode, on retrouve la, avec la création de 20 000 accompagnateurs pourSes mesures se veulent un peu plus proches des utilisateurs, avec un) notamment au niveau du temps d’écran, de l’accès aux réseaux sociaux, et plus largement de la lutte contre le. On trouve aussi une mesure chère à, à savoirComme en 2017, le candidat revient sur laavec la couverture complète du territoire d'ici 2025 (et la lutte contre les zones blanches) et le(qui a malheureusement été boostée par la pandémie). Enfin dans un contexte marqué par le conflit en Ukraine, il insiste sur leset l'importance de renforcer l'armée contre les cyberattaques, ou la nécessaire. Enfin, lors de sa conférence de presse du 17 mars, il a également surfé sur une idée à la mode, celui de bâtir un