Environnement : Apple a doublé son utilisation d'énergie propre en 2021

évité 13,9 millions de tonnes métriques d'émissions de carbone

fière que tant de nos partenaires se soient joints à ce travail urgent pour faire face à la crise climatique en générant plus d'énergie renouvelable dans le monde entier. L’énergie propre est bonne pour les entreprises et pour la planète. En partageant ce que nous avons appris lors de notre propre transition vers les énergies renouvelables, nous aidons à montrer la voie vers un avenir plus vert

En effet, la firme a plus que jamais la volonté d’atteindre la, n'hésitant pas à multiplier les messages et les interventions de plus en plus médiatiques et à afficher ses ambitions. Elle indique notamment que ses fournisseurs se sont engagés à utiliser uniquement de l'énergie propre, contribuant à produire près deSelon Cupertino , cela a permis de. En 2021, les efforts tout au long de la chaine d’approvisionnement auront. De plus, les projets en cours permettront des réductions de gaz à effet de serre, équivalant à 3 millions de voitures pendant un an. Ce sont ainsi, qui se sont engagés à alimenter toute la production liée aux produits Apple avec de l'électricité renouvelable, et ce dans 25 pays.C’est comme d’habitude Lisa Jackson -- de prendre la plume et de se direEn plus de cela, Apple rappelle ses différentes implications en matière d’environnement en Chine, au Japon, en Argentine, en Colombie, aux Philippines, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, en Thaïlande, au Vietnam, etc. Elle indique avoir investi dans des projets renouvelables -notamment solaires- dans le monde entier, y compris près de 500 mégawatts en Chine et au Japon, ou bien en aidant les entreprises dans leur transition vers l'énergie propre. Dans le même temps, en Europe, 11 nouveaux fournisseurs ont pris des engagements en matière d'énergie propre au cours de la dernière année, portant le nombre à 25. Cupertino termine enfin avec les États-Unis où le projet IP Radian Solar de 2 300 acres dans le comté de Brown, au Texas, permettra de produire 300 mégawatts d'électricité une fois que la construction sera terminée d’ici la fin de l’année.