Un ex-employé dérobe 10 millions de dollars à Apple

des pots-de-vin, le vol de pièces et le fait qu'Apple paie pour des articles et des services qu'elle n'a jamais reçus

. Pour cela, il aurait indûment profité de son poste en tant qu’acheteur au sein de la chaîne d'approvisionnement et ainsi monter plusieurs stratagèmes.Les services fédéraux indiquent unedu monsieur, dont. Au total, ont été retenus cinq chefs d'accusation, dont, chacun étant passible de peines maximales allant de 5 à 20 ans.L’inculpé devrait comparaitre cette semaine.En outre, il est précisé que deux autres personnes résidant en Californie ont également participé au vol, un couple possédant plusieurs sociétés qui auraient servi pour accomplir fraude et blanchiment d'argent. Les conjoints n'en sont pas à leur coup d'essai et ont été inculpés dans plusieurs affaires fédérales distinctes.