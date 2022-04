Apple dédie son site web à la Journée de la Terre et sa politique pour l'environnement

Lutter contre le changement climatique. Et pour l’égalité économique.

l'énergie propre

The Great Global Cleanup

C'est aussi l'occasion de montrer son soutien à l'environnement (en chiffres et en images) et d'encourager toutes les initiatives pour protéger notre planète.Ainsi la firme propose demontrant les avantages de ses derniers produits, les composants recyclés ou leur empreinte carbone.Côté information, Cupertino a inséré dessur des thèmes d'actualité commeou encore de nombreux articles sur. Elle insiste enfin sur les sources d'éducation environnementale de l' App Store , ainsi que des causes que les gens peuvent soutenir.En haut de page, on trouve également le rapport pour 2022 sur l'environnement (avec un joli bouton tout vert). Parmi lesCupertino insiste sur quelques initiatives comme(le grand nettoyage de printemps dédié au recyclage), les vêtements durables, la plantation d'arbres et la protection du climat.