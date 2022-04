Roots and Shoots

la réutilisation des métaux et des produits chimiques à l'intérieur d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur contribue grandement à réduire l'empreinte carbone des gens et réduira l'exploitation minière inutile dans le monde entier

choquante

. Prônant notamment le recyclage de ses appareils, la firme vient de dévoiler. En effet, après avoir passé des décennies à la sauvegarde des animaux au cœur du continent africain, cette dernière se fixe comme objectif de combattre l'impact environnemental laissé par la technologie.Dans une interview à ABC News , l'anthropologue a indiqué que, estimant la situation actuelle très. Elle prend notamment l’exemple du, un minerai dont proviennent le niobium et le tantale. Ce dernier -très résistant à la corrosion- est considéré comme un métal stratégique et il est d'ailleurs très utilisé dans les équipements électroniques. Pour autant,, notamment au sein de la République démocratique du Congo.Pour l'occasion, elle était accompagné de) qui n’a pas hésité à promouvoir les efforts de Cupertino . Elle a ainsi rappelé que si un iPhone contient plus de 100 produits chimiques,