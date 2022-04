Facebook n’aurait aucun contrôle sur le traitement des données effectué par ses propres systèmes !

Nous n'avons pas un niveau adéquat de contrôle et d’explicabilité sur la façon dont nos systèmes utilisent les données, et nous ne pouvons donc pas apporter en toute confiance des changements de politique contrôlés ou des engagements externes tels que "nous n'utiliserons pas les données X à des fins Y". Et pourtant, c'est exactement ce que les régulateurs attendent de nous, ce qui augmente notre risque d'erreurs et de fausses déclarations

frontières ouverte

Cette bouteille d'encre est un mélange de toutes sortes de données utilisateur (3PD, 1PD, SCD, Europe, etc.) Vous versez cette encre dans un lac (nos systèmes de données ouvertes ; notre culture ouverte) ... et elle coule ... partout. Comment remettre cette encre dans la bouteille ? Comment l'organisez-vous à nouveau, de sorte qu'il ne coule que vers les endroits autorisés dans le lac ?

broadly speaking, (it's) a complete shitshow

. Ainsi, nos confrères américains ont mis la main sur un nouveau document interne dressantCelui-ci aurait été rédigé par deset aurait été envoyé aux cadres dirigeants. Il détaille comment la société pourrait répondre aux exigences réglementaires à travers le monde en matière de confidentialité et de protection des données utilisateurs. Et c’est là que tout bascule et qu’apparait un énorme problème :Apparemment,: mélanger les données des utilisateurs, les données d’utilisateurs tiers et les données sensibles. Pour illustrer le problème, les ingénieurs ont utilisé l'analogie de laLa situation a été soulevé à plusieurs reprises par d'anciens salariés, notamment un qui indiquait à(on vous laisse le soin de traduire). Il reste à présent à savoir