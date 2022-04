Les lunettes connectées de Meta et Ray-Ban sont disponibles à la vente en France

Pour rappel, il s'agit également des toutes premières lunettes connectées conçues en partenariat avecVendues à partir de 329€ en ligne ou dans des magasins agréés, elles profitent d'un(à choisir en Wayfarer, Round ou Meteor), avec de nombreuses options deet des: audio via ses trois microphones, Bluetooth intégré et double appareil photo 5 megapixels.Pour cela, les lunettes disposent d'une application compagnon, dénommée Facebook View , disponible en plusieurs langues dont le. Cette dernière va permettre d'importer, modifier, améliorer et partager les souvenirs quotidiens capturés sur les Ray-Ban Stories. On trouve également des commandes vocales pour prendre des photos et des vidéos ou de recevoir des notifications sonores (batterie faible, stockage).Au niveau des contenus, il est possible d’enregistrer jusqu'à). Unes'allume lorsque les caméras sont activées pour informer de la prise d'une photographie ou de l'activation d'un enregistrement. Cette fonctionnalité est en cours de déploiement depuis le début du mois via une mise à jour logicielle.