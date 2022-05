Apple ouvre les inscriptions pour le tirage au sort de l'événement WWDC 2022 en présentiel

Comme prévu, Apple vient d'ouvrir les inscriptions permettant de participer au tirage au sort qui donnera accès à l'événement spécial qui se déroulera en présentiel et qui sera enregistré en amont de la rediffusion de la keynote d'ouverture de la WWDC 2022.La participation à cet événement est gratuite et ouverte aux membres du programme Apple Developer et du programme Apple Developer Enterprise. Les heureux élus devront également présenter un test COVID-19 négatif de moins de trois jours.