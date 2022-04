WWDC 2022 : de nouvelles fonctionnalités santé, un MacBook Air relooké ?

mises à niveau majeures

l'événement serait l'occasion parfaite

Dans sadominicale,, qui seront présentés à la prochaine WWDC, le 6 juin 2022. Les deux systèmes devraient apporter des, qui porteraient sur. Pour rappel, le journaliste a évoqué depuis plusieurs mois une liste conséquente de nouveaux produits à venir pour 2022, notamment du coté de la montre (une Apple Watch , une nouvelle Apple Watch SE et une version sports extrêmes).Sans pour autant avoir une refonte complète de l'interface, on pourrait également avoir des, qui n'est pas des plus pratiques au quotidien pour ceux qui travaillent sur un iPad Pro ?) ou jonglent entre les apps.Enfin, Mark Gurman finit sur lesqui se cacheraient dans les cartons d' Apple et dont certains pourraient bien être dévoilés à la WWDC 2022. Pour lui, Apple se préparerait à lancer de nouveaux Mac dans les prochains mois (seconde moitié de l'année ?), etde les présenter en amont, précise-t-il rappelant la transition aux Mac M1 . Il pressent notamment un MacBook Air relooké, avec -peut être- une(qui proposerait 8 cœurs CPU basés sur l'A15 et jusqu'à 10 cœurs GPU). Cette nouvelle machine pourrait être équipée d'un écran légèrement plus grand de 13,6 pouces par rapport au modèle actuel de 13,3 pouces, d'après Ross Young de DSCC.A cela, s'ajouteraient. Il serait même question d'un MacBook Pro d'entrée de gamme qui viendrait remplacer l'actuel MacBook Pro 13 . Pour finir, il évoque brièvement le. Sa date de sortie serait inconnue, si une présentation en juin serait bien prématurée, les nouveaux systèmes devraient en revanche contenir de nombreuses références au casque et à ses interactions avec l' iPhone