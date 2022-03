WWDC : une annonce cette semaine (pour une conférence virtuelle ?)

, ce qui nous amène à une annonce probable de la WWDC 2022 dès cette semaine. L'événement devrait avoir lieu début juin et présenter les prochains OS, à savoir iOS/iPadOS 16, le nouveau macOS 13, watchOS 9 et peut-être quelques annonces hardware -même si l'on n'y crois pas beaucoup après cette grosse keynote de printemps. Il est aussi possible d'entrevoir un avant-gout. Enfin, sauf immense surprise, la conférence devrait rester virtuelle, comme beaucoup d'autres, une aubaine financière pour la Pomme malgré même si beaucoup regrettent déjà l'absence d'émulation que seules les versions physiques peuvent apporter.