Apple n'est plus la première capitalisation au monde !

Avec la crise énergétique, il fallait bien s'attendre à quelques changements.D'après, la capitalisation en Bourse de la firme saoudienne a atteintmercredi (+27% depuis le début de l'année), dépassant légèrement la firme californienne qui est retombée à. En effet, AAPL a chuté de plus de 5% et a fini hier à 146,50 dollars, affichant sa plus faible clôture en journée depuis le 17 octobre.En tout cas, les financiers ne se veulent pas alarmistes, en ce qui concerne les perspectives et l’évaluation des deux plus grosses entreprises cotées du monde. En outre,, avec 37 analystes sur 45 recommandant l’achat, et 8 affichant un avis neutre. Par ailleurs, l’objectif de cours moyen reste à 189,92 dollars l'action ce qui montre un potentiel haussier de 29,64%.