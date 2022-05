La frustration et l'épuisement à l'origine du départ de Jony Ive d'Apple ?

utilitaire

essentielle pour rendre l'événement aussi glamour qu'un défilé de mode haut de gamme

L’art a besoin d’un espace et d’un soutien appropriés pour grandir. Quand vous êtes vraiment grand, c’est particulièrement important

A l'occasion de la sortie de son livre, After Steve : How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul , le journaliste du New York Times Tripp Mickle s'est fendu d'un article condensant quelques informations de son nouvel ouvrage., qui ne se sentait plus soutenu par la firme et voyait l'entreprise à laquelle il avait consacré trois décennies migrer d'une entité basée sur le design vers un esprit plus(Tim Cook montrant moins d'intérêt pour le design que Steve Jobs qui passait de nombreuses heures dans le département dédié).Un des premiers points de frictions aurait été l' Apple Watch , que Jony Ive voyait comme un produit de luxe, exigeant la construction d'une tente blanche à 25 millionset estimant que(on sait depuis que la montre s'en est beaucoup mieux sortie en tant qu'accessoire de santé et de sport que comme accessoire de mode).Jony Ive aurait ensuite été submergé par la gestion d'une équipe de design tentaculaire, assez éloignée du groupe de 20 personnes dont il était à la tête depuis des années. L'article évoque ensuite une soirée en juin 2019 où Ive a projeté le film Yesterday avant d'annoncer que. Depuis ce départ, les produits de Cupertino ont pris un nouveau virage, avec l'arrivée des puces Apple Silicon, la fin de la course à la finesse au détriment de l'usage, et le retour de certains ports pratiques (comme la sortie HDMI et le lecteur de cartes SD sur les MacBook Pro 2021 ou encore la présence de ports en façade sur le Mac Studio ).