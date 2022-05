Un nouveau pack Wi-Fi 6 Mesh au tarif accessible chez Linksys

Après le pack Wi-Fi 6E, les Atlas 6E, lancé en avril 2021 aux US à 1 199,99 dollar pour un pack de trois modules, Linksys entend cette fois fournir un pack accessible afin de permettre de mettre en place un réseau maillé sans devoir se séparer d'un organe.Les Atlas 6 sont des modèles bi-bande (2n4 et 5 GHz) s'appuyant sur la technologie Qualcomm Immersive Home 214 et une puce à 1 GHz disposant de deux cœurs et de 512 Mo de RAM afin d' offrir des débits théoriques atteignant 3 000 Gb/s. Chaque routeur embarque également trois ports Ethernet gigabit et le système sera géré via l'application dédiée du constructeur.. Le constructeur a également levé le voile sur l'hydre 6, un routeur Wi-Fi 6 bi-bande qui sera commercialisé cette année à 179,99 dollars.