Trois nouveaux répéteurs Wi-Fi 6 chez TP-Link

Les répéteurs TP-Link RE500X, RE600X et RE700X permettront ainsi d'étendre le réseau d'une box ou d'un routeur qui aurait du mal à couvrir l'ensemble d'un domicile, que ce soit à cause de la taille de ce dernier, ou de l’épaisseur des murs et d'un trop grand nombre d'appareils connectés, tout en offrant du Wi-Fi 6.(1200 Mb/s en 5 GHz, et 300 Mb/s en 2,4 GHz),(1201 Mb/s en 5 GHz et 574 Mb/s en 2,4 GHz)((2402 Mbps en 5 GHz et 574 Mb/s en 2,4 GHz).Les répéteurs pourront également être associés à des routeurs de la marque compatibles OneMesh pour former automatiquement un réseau maillé conservant le même SSID dans tout le domicile.. Le modèle haut de gamme RE700X sera commercialisé prochainement au tarif de 109 euros. En juin, la firme commercialisera également un routeur Wi-Fi 6E, l'Archer AXE75. Le répéteur TP-Link Wi-Fi 6 RE500X à 73,33€ au lieu de 79,90€