La numéro 2 de Meta (Facebook) démissionne !

Après 14 ans, je vais quitter Meta

l'honneur et le privilège d'une vie

C'est la fin d'une ère

rien sur la gouvernance des entreprises

Sheryl a conçu l'architecture de nos activités publicitaires, recruté des personnes formidables, façonné notre culture d'entreprise et m'a appris comment diriger une société. Elle a créé des opportunités pour des millions de personnes dans le monde et c'est en grande partie grâce à elle que Meta est devenu le groupe qu'il est aujourd'hui .

Pour autant sa direction est restée assez unie, n'offrant que peu de changement.a déclaré la directrice des opérations, qui va cependant rester au Conseil d'administration.. Quoiqu'il en soit, son départ intrigue et ne rassure pas vraiment, alors que le groupe est à nouveau en proie aux plus vives critiques pour son modèle économique et sa politique de gestion des données privées.En réponse ( toujours sur Facebook ), le CEO a admis :. Il a ensuite remonté le temps jusqu'en 2008, quand, à 23 ans, il a embauché Sheryl Sandberg, notant au passage qu'il ne savait. A l'opposé, à 38 ans, cette dernière justifiait d'une carrière au sein d'organisations de renom, de la Banque mondiale au groupe de consultants McKinsey, en passant par le Trésor américain (directrice du personnel) et Google (vice-présidente chargée des ventes à l'international et des opérations).