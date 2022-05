Meta : un mémoire de 19 pages à charge contre Apple

Bien que disposant de certaines des applications les plus populaires au monde, la capacité de Meta à innover sur ses produits et services et même à atteindre ses clients est fonction -et dans certains cas, considérablement limitée- par les systèmes d'exploitation mobiles les plus populaires, tels que iOS.

modèle de conduite des affaires [qui] verrouille les consommateurs dans les appareils iOS et les dissuade de passer à Android

moteur économique favorable aux consommateurs et aux développeurs d'applications

des millions de développeurs à travers le monde à transformer leurs idées les plus brillantes en applications qui changent le monde

applications tierces, y compris Facebook, Instagram et WhatsApp, sont parmi les applications les plus populaires sur l'App Store. Nous avons tout intérêt à soutenir une solide communauté de développeurs, et nous avons l'intention de rester sur cette voie.

Après Epic Games, c’est au tour de Meta (Facebook) de se fendre de 19 pages de commentaires pour le rapport de lasur l'écosystème des applications., montrant bien le durcissement des relations entre les deux.En outre, MetaApple d'avoir un. Ainsi, il fait. Précisons que Google est également visé dans ce rapport pour sa propre attitude sur le marché des Android.De son côté,que l’App Store est un. Elle n’est pas non plus restée inactive en publiant à plusieurs reprises des études (qu’elle a certes commandé) afin de défendre sa position, et notamment,Elle a même précisé à nos confrères américains croire en des marchés dynamiques et compétitifs soulevant, qui aurait permis d’aider. Elle n’a d’ailleurs pas manqué de souligner que les