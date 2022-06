MacPaw met en jeu un pin’s de la WWDC 2019 aux couleurs de l’Ukraine !

donated + #PinToWin

. L’opération est mise en place par Sergii Kryvoblotsky, lechez MacPaw. Il en profite surtout pour mettre en place une petite collecte de fonds afin d’aider les développeurs ukrainiens.Il propose en effet de faire un don directement au Fonds de développement) pour fournir aux ukrainiens les dernières solutions technologiques pour la médecine tactique et l'équipement de protection.Rappelons qu’en février dernier, Setapp -le Mac App Store alternatif développé par MacPaw- a reçu la. Cette dernière permet de lui assurer une garantie quant à la sécurité des utilisateurs. Setapp fonctionne sur abonnement et propose un accès à de nombreux programmes populaires (tels que iStat Menus Ulysses , etc.) pour 9,99 dollars par mois pour macOS ou 12,49 dollars par mois pour macOS + iOS.