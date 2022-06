Apple Community+, un programme pour récompenser les gros contributeurs à l'Assistance d'Apple

Apple Community+

Au sein de la communauté de l'Assistance Apple, nous reconnaissons quand l'attitude positive, l'expertise et la curiosité d'un membre à explorer de nouvelles solutions ont un grand impact sur notre communauté. C'est pourquoi nous avons créé un programme mondial Apple Community+ pour honorer et célébrer ces membres ! Chaque année, nous invitons un petit groupe de contributeurs du plus haut niveau de la communauté à se joindre au programme. C'est notre façon de vous remercier et de montrer notre appréciation.

incarnent les qualités qui rendent notre espace chaleureux et accueillant

Son but est de reconnaître mais aussi récompenser les contributeurs les plus importants de l' Assistance Apple en leur donnant notamment accès à certains avantages (systèmes de points et de récompenses, publicité...) !Pour l'occasion, Cupertino se fend d'un message dont elle a le secret et la maîtrise :Au passage la firme précise qu'il s'agira d'une initiative sur invitation seulement, dont elle sera seule juge. Elle donne quelques précisions sur, puisqu'elle devra trouver les personnes qui, tout en étant, et