Le 1er juillet, l'horloge parlante s'arrêtera définitivement...

Source Wikipedia - l'horloge parlante de l'Observatoire de Paris avec le directeur M. Ernest Esclangon (1933).

Née en, l'horloge parlante fut le premier système automatisé donnant l'heure par téléphone. Malheureusement, les temps modernes ont eu raison de cette dernière qui toquera pour la dernière fois...En effet si les appels se chiffraient encore en millions en 1991, ce ne sont plus que. Connaitre l'heure précise après une coupure de courant (si sa montre était en rade), appeler depuis une cabine téléphonique (du temps où elles existaient) pour ne pas être en retard ou rater son train, autant de pratiques qui ont disparu.Pour la petite histoire,À cette époque, c'est la technologie du film parlant, qui est employée. Ainsi un cylindre équipé de trois ensembles de bandes permettait d'égrainer les heures : le premier pour l'énoncé des heures de 0 à 23 heures, le deuxième pour celui des minutes de 0 à 59 minutes, le troisième correspondant à 10, 20, 30, 40 secondes puis à l'annonce du célèbre quatrième top.Bref, il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter et composer le 3699...