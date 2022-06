Le dispositif FR-Alert est désormais opérationnel

système d'alerte et d'information à destination de la population, qui permet d'envoyer des notifications sur les téléphones mobiles des personnes présentes dans une zone concernée par un incident majeur

cell broadcast



- la nature du risque (un feu, une inondation, un accident industriel...) ;

l'autorité qui diffuse l'alerte ;

- la localisation du danger (établissement, quartier, commune, agglomération, département...) ;

- l'attitude à adopter (rester chez soi, évacuer la zone...) ;

- le cas échéant un lien pour obtenir des informations supplémentaires sur un site internet officiel ;

Pour rappel, il s'agit d'unIl repose sur la technologie de), les messages étant diffusés sous forme d'ondes radios via les antennes de télécommunications et non via SMS (pour éviter la saturation éventuelle des réseaux). Il permettra ainsi. Pour des raisons techniques, il ne fonctionne -pour le moment- que sur les smartphones 4G (bientôt 5G). Pour les autres portables, le système transitant par des SMS géolocalisés via la 2G, 3G ou 4G sera déployé ultérieurement.(SAIP). Celui-ci compte plus de 2 000 sirènes raccordées à un logiciel de déclenchement à distance, la mobilisation des télévisions et radios pour la diffusion des messages d'alerte ou encore les comptes officiels sur les réseaux sociaux.