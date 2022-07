Meta rend open source son IA capable de traduire 200 langues différentes

Meta dévoile les avancées de son programme NLLB (pour No Language Left Behind) s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique et désormais. S'il existe actuellement environ 7 000 (7117 selon le dernier recensement, mais ce chiffre varie selon les études) langues parlées de par le monde, seules quelques-unes sont prises en charge pour les programmes commerciaux actuels.Selon Meta, son outil a fourni sur le tests FLORES-101 des résultats 44% plus performants que les meilleurs outils disponibles à ce jour, ce chiffre montant à 70% lorsque le test se concentre sur des langues moins communes. Meta rend son projet open source et va verser 200 000 dollars de subventions afin de faire encore progresser son programme., qui serait mis à profit afin de permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs de comprendre et partager les publications sur ses différentes plateformes (la puissance d'un tel outil serait également très intéressante pour des expériences en AR proposant une traduction en temps réel). Meta propose un site dédié permettant de faire une démonstration des talents de NLLB.